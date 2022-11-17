蔡適應：謝國樑詐騙市民 公報學歷填二信中學

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆17日電）「基隆市第19屆市長選舉候選人公辦政見發表會」今天晚間在中嘉寬頻吉隆電視台舉行，民進黨基隆市長候選人蔡適應指控對手謝國樑不是二信中學畢業，卻在公報寫上二信中學，明顯詐騙市民。

蔡適應表示，德信證券新台幣1億元掏空案，這筆錢最後是到了國民黨基隆市長候選人謝國樑的口袋，謝國樑承認收了這筆錢，卻沒有還給德信證券，奉勸謝國樑把這筆錢還給德信證券，因為這是德信證券的錢，不是謝國樑的錢。

蔡適應表示，他發現謝國樑在公報學歷欄寫二信中學畢業，學歷欄指的是畢業學校，而不是曾經就讀的學校，且謝國樑並不是二信中學畢業，卻在學歷欄寫上二信中學，明顯詐騙市民，也是詐欺二信中學的感情。

蔡適應說，更誇張的是，謝國樑日前透過二信中學董事長和校長，發給二信校友公開信，公然違反教育基本法替候選人拉票，謝家開始參選以來就一而再再而三發生，是不是應該要把這隻看不見的手從二信中學拿開，還給校園乾淨環境，二信校友、員工沒有欠謝國樑，不需要用這樣的方式替謝國樑輔選。

蔡適應接著提出「3問謝國樑」，全台縣市長候選人中，謝國樑海外帳戶最多，到目前為止，謝國樑沒說清楚到底有多少個海外帳戶，其次，他也提出謝國樑「點地成金」炒作土地問題，謝國樑說這塊地是墓地，根據他瞭解，這塊地現狀不是墓地用途，為何要請二信合作社捐贈給謝國樑個人，全台沒有一家銀行會把資產捐贈給自然人。

蔡適應說，謝國樑1月透過大規模贈送防疫包，謝國樑都承認有送防疫包，謝國樑一句話很有趣，提到當時還沒有被提名，可是別忘了，謝國樑在去年9月就在臉書（Facebook）表達要參選基隆市長，全基隆市民都知道謝國樑1月送防疫包「司馬昭之心路人皆知」，11月又透過里長第2批贈送價值1500元禮品，這不就是「假公益真賄選」。（編輯：張銘坤）1111117