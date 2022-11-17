韓國瑜提小愛爸爸大愛基隆 謝國樑流下男兒淚

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（中央社記者王朝鈺基隆17日電）國民黨基隆市長候選人謝國樑今天舉辦造勢晚會，前高雄市長韓國瑜致詞時送8個字給謝國樑，「小愛爸爸，大愛基隆」，要將基隆打造成最有愛城市；謝國樑聽聞，不禁流下男兒淚。

這場團結勝利大會晚間在樂一路舉行，包含前總統馬英九、新北市長侯友宜、韓國瑜等人到場力挺，謝國樑陣營指出現場湧入2萬人，聲勢浩大。

韓國瑜致詞表示，謝國樑的女兒小愛有先天性聽力障礙，謝國樑開始轉換以孩子為生命重心，這次決定參選基隆市長，會以市民的幸福作為生活重心和奮鬥目標。

韓國瑜說，要送8個字給謝國樑，就是「小愛爸爸，大愛基隆」，謝國樑看到寶貝女兒，深感責任重大，要把對家庭、對女兒的小愛，昇華到對基隆市的熱愛，競選主要目標就是將基隆打造成為全台灣、全亞洲最溫暖、最有愛的城市。

謝國樑聽聞後，忍不住流下男兒淚，一旁的韓國瑜說「我怎麼老是讓候選人眼淚掉下來」，台下群眾則高喊「國樑加油」。韓國瑜表示，人有3種來往方式，最寶貴就是「心對心」，謝國樑對市民的承諾發自內心。

謝國樑說，他不只關懷所有弱勢，而是關懷每一名需要幫助的人，「把基隆整個改變，我非常有信心」，不但會當選，而且一定會做得非常好，11月26日一起打贏選戰，一起讓基隆更好。（編輯：唐聲揚）1111117