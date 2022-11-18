藍質疑鄭文燦與郭哲敏關係 桃市府批抹黑將提告

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（中央社記者劉冠廷、葉臻台北18日電）國民黨今天質疑桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長候選人鄭運鵬，與郭哲敏、昔日角頭老大林秉文關係匪淺，鄭文燦去地下匯兌業者郭哲敏開設的88會館，是不是應郭哲敏、林秉文之邀，去喬10億農地。

桃園市政府新聞處長詹賀舜表示，桃園市議員候選人凌濤與台北市議員徐巧芯看圖編故事，抹黑、中傷鄭文燦，已經背離言論自由的原則，將委由律師提起告訴。

有媒體報導，台北市松勤路的88會館，除了有檢警頻頻出入外，就連立委及鄭文燦都曾出席過，國民黨今天召開記者會，台北市議員徐巧芯表示，她獲得郭哲敏的資產表，得知郭哲敏百分之百持有桃園八德農地新霄裡段「0444-0000地號」至「0541-0000地號」這一大片土地。

徐巧芯表示，2020年11月郭哲敏買了這塊價值新台幣10億元的農地，位置就在桃捷綠線跟剛動土的「大勇市地重劃區」周邊；她質疑，「農地不會是為了種田」，怎麼知道設站之後，土地一定會被徵收、可以變更地目。

徐巧芯質疑，鄭文燦當時去88會館，是不是應郭哲敏、林秉文的邀請，去喬10億農地。郭哲敏是否事先得知訊息，讓地下匯兌詐騙集團能在土地開發上取得暴利，此事跟桃園市政府、鄭文燦是否有關。

徐巧芯表示，郭哲敏等人搞地下匯兌、線上博弈，如今潛逃出境，呼籲選民應用選票下架現在的「新黑金政權」。

國民黨前文傳會主委、桃園市議員候選人凌濤說，這筆高達10億元的八德農地買賣，其中卻有4億跟桃園蘆竹區農會貸款。為何在八德買地，不跟銀行借錢，也不在八德區農會借錢，卻跟鄭運鵬選區所在的桃園蘆竹區農會借貸。

對於國民黨指控，詹賀舜表示，餐敘時間是2020年3月，企業界人士與卓榮泰聚餐，因為當時有桃園地方幹部受邀出席，因此臨時邀請鄭文燦前去致意，鄭文燦晚到，也沒有停留很久，這個餐廳也只有去過這一次。

詹賀舜強調，鄭文燦與郭姓人士並無互動。國民黨所指的八德土地，是2020年11月間購買，但是捷運綠線延伸中壢可行性研究早在2017年市府就送交通部審議，該地區到現在為止，連都市計畫、區段徵收計畫都沒有；民間的土地買賣，屬於私人的商業行為，鄭文燦不會知道，也不會介入。

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鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞表示，國民黨記者會拿不出任何事實證據，盡是惡意影射、抹黑及造謠。若依此邏輯，國民黨主席朱立倫曾與中國國家主席習近平見面握手，社會大眾是否也該認定迫害人權的新疆集中營就是朱立倫一起策劃興建的。

黃韋鈞表示，國民黨如果真的在意詐騙集團的危害，應立即要求國民黨桃園市長候選人張善政辭去詐騙吸金與賣假藥集團的最高榮譽顧問，以免桃園市民及全國人民因看到張善政的背書，再次遭受生命及財產上的損害。（編輯：蘇志宗）1111118