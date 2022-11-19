高虹安稱與馬英九死亡之握 謝國樑：是勝利之握

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆19日電）民眾黨新竹市長候選人高虹安日前指曾與前總統馬英九握了「死亡之握」，馬英九今天說接受高虹安道歉，國民黨基隆市長候選人謝國樑表示，這是勝利之握。

高虹安日前與網紅「館長」陳之漢直播，介紹學經歷時，提到國民中學時獲市長獎，和馬英九握了「死亡之握」、「不知是否因此影響現在政治生涯，那麼可怕」。

對此，馬英九今天第3度到基隆為謝國樑站台，2人上午一同前往南興市場掃街前，馬英九接受媒體聯訪表示，問題已解決，「她（高虹安）向我們辦公室道歉」，記者追問是否接受道歉，馬英九說「接受」。

謝國樑接著說，他要懇求馬英九跟他握手，因為選舉剩一週，這樣會讓他感覺勝利在望，所以一定要跟馬英九勝利之握，馬英九立即打開手掌與謝國樑握手，謝國樑笑著比讚說「這就是勝利之握」。

另外，民進黨基隆市長候選人蔡適應在臉書Facebook指出，謝國樑日前舉辦勝利大會時，要求二信合作社每名員工至少要帶3人入造勢會場，並質疑謝國樑「在只能擺5500張椅子的麵粉廠，舉辦了號稱有2萬人的造勢活動」等。謝國樑說，他快樂選舉，不要回答這些負面批評問題，這是歷年來基隆最成功的造勢活動，有圖為證大家非常清楚。（編輯：方沛清）1111119