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綠營質疑經營高檔民宿賺暴利 謝龍介：合法合規

2022/11/19 12:09
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（中央社記者張榮祥台南19日電）台南市長黃偉哲陣營今天質疑國民黨台南市長候選人謝龍介妻子李佳芬低價租用北區國有地經營高檔民宿，賺取暴利，謝龍介則表示，民宿經營合法合規，無不可告人之處。

黃偉哲陣營今天質疑謝龍介宣稱買不起房，妻子卻低價承租北區公園路巷弄國有地，經營高檔民宿，每逢週末經常客滿，賺取暴利。

黃偉哲陣營發布新聞稿指出，李佳芬經營的民宿，位於台南市蛋黃區，距離火車站步行僅需10分鐘，環境良好氣氛溫馨，儘管價位接近飯店等級，依然成為許多遊客來台南的住宿選擇。

黃偉哲陣營表示，謝龍介說自己買不起房，夫妻卻可承租國有地，可能心思都在投資房地產上面，難怪被議會監督聯盟等公民團體打上不及格標籤，謝龍介應該說明清楚。

謝龍介也發出新聞稿指出，民宿取得過程一切合法，且依規定每年繳交土地租金，甚至被台南市政府評鑑為優良民宿，獲得黃偉哲親自頒獎，無不可告人之處。

謝龍介表示，黃偉哲選情再怎麼告急，也不應該打擊台南觀光旅宿業，何況COVID-19（2019冠狀病毒疾病）延燒2年，觀光旅宿業者哀鴻遍野，連生存都很困難，竟然還被扣上「暴利」的大帽子，叫台南民宿業者情何以堪。

謝龍介說，黃偉哲應提出具體政見，爭取台南市民認同，「若只想透過側翼以烏賊戰方式混淆視聽，躲在陰暗處搞小動作，只會讓鄉親看穿人品低劣」。（編輯：郭諭儒）1111119

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