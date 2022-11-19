不滿遭指賄選、黑道 蔡適應暖暖後援會提告

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（中央社記者王朝鈺基隆19日電）國民黨基隆市長候選人謝國樑和市黨部指蔡適應暖暖後援會總顧問王維榮賄選里長，並指「暖暖組合」滿滿黑道，王維榮日前赴基隆地檢署提出謝國樑誣告，謝國樑陣營今天說，期待最公正調查。

國民黨基隆市黨部近日發出文宣，提到民進黨基隆市長候選人蔡適應競選團隊王維榮以新台幣2萬元現金賄選、施壓里長，里長即便想要退還金錢，對於後援會成員仍是心生畏懼。

國民黨基隆市黨部主委吳國勝今天向中央社記者表示，這份文宣確實由國民黨基隆市黨部發出，以上皆屬事實真相，他會負全部法律責任。

王維榮表示，他10幾年來在基隆市和全台灣照顧的弱勢不勝枚舉，歡迎謝國樑跟他學習，他是好人、是大善人，全暖暖、全基隆都知道，請謝國樑勿抹黑他的人格，請謝國樑檢討自己是否是為了要當市長，可以不計任何代價消費、損害別人。

蔡適應暖暖後援會總會長林煌輝說，暖暖後援會是自發性組織，與蔡適應競選總部沒有關係，他希望會做事的人能為基隆服務，才會全力支持，且基隆市長林右昌做得很好，他要讓市民明瞭「接棒基隆，延續光榮」，支持蔡適應繼續帶領基隆市。

此外，林煌輝說，謝國樑當初來拜託時是一種臉，不幫忙又是另一種臉，挺謝國樑就不是黑道，不幫忙就說全部都是黑道，這樣對嗎。

謝國樑競選辦公室發言人余治明今天表示，這些暖暖後援會的成員，在全基隆市掛滿違法布條，是基隆市民現在最無奈也最生氣的事，他們到底有沒有賄選大家心裡有數，期待檢調最公正的調查。（編輯：張銘坤）1111119