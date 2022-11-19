朱立倫雲林輔選張麗善 籲支持「媽媽縣長」

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國民黨主席朱立倫（左2）19日陪同爭取連任的雲林縣長張麗善（左3）掃街拜票，眾人高舉雙手高呼「凍蒜」，為張麗善加油打氣。中央社記者姜宜菁攝 111年11月19日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣19日電）國民黨主席朱立倫今天陪同拚連任的雲林縣長張麗善掃街拜票，並呼籲選民集中選票，繼續支持全台灣第一好的「媽媽縣長」張麗善。

張麗善今天展開口湖鄉掃街拜票，朱立倫陪同並幫張麗善拉抬聲勢。朱立倫高舉張麗善的手，與在場民眾高呼「凍蒜」，為張麗善加油。

朱立倫呼籲選民一定要繼續支持全台灣第一好的「媽媽縣長」張麗善，1126挺「善」良，出門投票給張麗善。

朱立倫說，張麗善對雲林20鄉鎮市的規劃及照顧都無微不至，此次張麗善抽到1號，更代表她一心奉獻為雲林，所以大家要讓張麗善高票連任。

同時朱立倫批評民進黨選舉只剩下奧步，他舉例說雲林跟南投一樣，到處都是民進黨抹黑、抹紅的布條，民進黨如果提不出政績與政見，只會出奧步，乾脆改名「民主奧步黨」。

張麗善說，朱立倫總是在最需要的時候給予支持，當最強的後盾，在選前黃金週還撥空來雲林陪自己車隊掃街，非常感動。張麗善並向鄉親報告口湖鄉6大面向建設發展，並提及自上任後已爭取新台幣25億元投資口湖鄉。

對於朱立倫的抨擊，民進黨雲林縣黨部回應，民進黨雲林縣長候選人劉建國提出許多政策，怎會沒招數；至於抹黑，張家在雲林不必多說也眾所皆知，黨部掛布條公明正大，有人卻像老鼠夜間去割布條，抹紅更不必多說，當大家抗中保台之際，有人支持副主席去北京，這還需要抹紅嗎？（編輯：謝雅竹）1111119