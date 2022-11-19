王惠美侯友宜盧秀燕彰化同台 盼勝選為台灣做事

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尋求連任的彰化縣長王惠美（前中）19日上午在和美鎮舉辦團結大會，新北市長侯友宜（前左）與台中市長盧秀燕（前右）也都出席，3人同台拉抬選情。（王惠美競選總部提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年11月19日

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（中央社記者吳哲豪彰化19日電）國民黨尋求連任的彰化縣長王惠美今天上午在和美鎮舉辦團結大會，邀請新北市長侯友宜及台中市長盧秀燕同台；王惠美說，期盼3縣市都勝選，為人民做事，讓台灣更美好。

王惠美今天上午在彰化和美鎮和美物流中心預定地，舉辦彰化挺美北彰團結大會，出席的還有侯友宜、盧秀燕，3人同台拉抬選情。

侯友宜說，他曾擔任警察，守護國家、保衛人民都是天經地義，而王惠美擔任縣長認真做事，與新北市攜手推展觀光、行銷農產，王惠美雖不是員警出身，同樣守護彰化幾十年，今天惠美友宜連線，就是要大家一起支持這種好好做事情的人。

盧秀燕指出，台中和彰化相鄰，每一任彰化縣長她都認識，王惠美是她看過最努力最會建設的縣長，來到台中的彰化鄉親都稱讚王惠美做得很好，台中彰化合作多項交通建設，但彰化財政不比台中，為了和美鄉親，王惠美還是「儉腸凹肚」，把錢籌措出來。

王惠美則表示，她上任後以媽媽持家的心情改善財政，從小顧到老，卻被對手批評是流標王，工程流標這麼多次，但對手不曾主動關心探討過原因，或主動請中央給予協助，選舉到了，流標就說是行政效率不彰、工程標出去開工又說是為選舉作秀，怎麼做都只有批評唱衰，真的對縣府同仁很不公平。

王惠美提到，推動彰北彰南捷運，才能補足中部捷運能量，讓中部捷運路網顯得完整，彰化人沒有「較細漢」、繳稅沒有比較少，為何不能有捷運？她期許新北、台中、彰化一起贏，繼續為人民好好做事、拚好日子，守護台中，穩健實現美好彰化，讓台灣更美好。（編輯：郭諭儒）1111119