基隆掛「炒地尚未成功」布條 謝國樑籲將心比心

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基隆許多地方19日懸掛起署名「正義人士」布條，提到「炒地尚未成功，國樑仍須努力，懇求二信集團，別讓年輕人買不起房子」。國民黨基隆市長候選人謝國樑表示，希望匿名者可以將心比心。（謝國樑競選辦公室提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年11月19日

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（中央社記者王朝鈺基隆19日電）基隆許多地方今天懸掛起署名「正義人士」布條，提到「炒地尚未成功，國樑仍須努力，懇求二信集團，別讓年輕人買不起房子」，謝國樑說，希望匿名者將心比心，別加重環保局負擔。

國民黨基隆市長候選人謝國樑今天下午透過新聞稿表示，他一覺醒來，發現基隆全變了樣，到處掛滿充斥抹黑、謾罵布條，家鄉基隆竟成了這副模樣，他所出生成長的基隆，應該是友善、溫暖、充滿人情味且純樸的地方。

謝國樑說，選舉進入最後階段，不應走向違法亂紀的氛圍，這絕不是他認識的基隆，這些匿名的謾罵布條，不僅破壞市容，更把這場市長選舉帶向不好的方向，這樣是不對的。

謝國樑說，他更心疼環保局基層員工，一夜間出現成千上百的違法布條，最後也是要由環保局清理和收拾，讓工作本就繁重的環保局，要增加多少的工作量，希望匿名者可以將心比心，不要讓違法亂紀的行徑，讓基隆變得不美麗，盼基隆重回陽光溫暖。

謝國樑說，用抹黑、謾罵不會讓城市變好，相信市民想看到是候選人各自提出對城市發展的政策與政見，選舉倒數7天，他會更努力向市民闡述對基隆市的城市藍圖，爭取大家支持。（編輯：張銘坤）1111119