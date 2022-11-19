府院黨齊聚 蔡總統：中彰投苗要創造歷史

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（中央社記者蘇木春、趙麗妍台中19日電）民進黨今晚舉行中彰投苗4縣市長候選人聯合造勢晚會。總統蔡英文、副總統賴清德與行政院長蘇貞昌到齊站台。蔡總統表示，這次中台灣一定要創造歷史，為台灣挺身而出。

「翻轉中台灣、團結大勝利」晚會，晚間在台中市北屯區的太原夜市舉行，晚會擠進滿場支持者，現場擠得水洩不通，當選口號不絕於耳。民進黨推出的4縣市長候選人，包括台中市蔡其昌、彰化縣黃秀芳、南投縣蔡培慧與苗栗縣徐定禎一同出席聯合造勢晚會；台中在地的立委何欣純、張廖萬堅、黃國書、林靜儀、莊競程，與前立委陳柏惟等人也到場助講。

最後蔡總統壓軸演說前，4名縣市長候選人與副總統賴清德、行政院長蘇貞昌一同上台大合體。蔡總統一上台就引起台下民眾熱烈歡呼，她詢問在場民眾「大家有沒有信心？」、強調「大家一定要贏！」

蔡總統表示，聽說今年選情很冷，但今天從台北、彰化、雲林等地一路到台中，到很多地方都看到很多支持者，有信心26日不只台灣要贏，4個縣市都要贏，大家一起贏到底。

蔡總統指出，4年前的選舉因為推動改革遇到挫折，民眾要民進黨反省，有人說「市長換人空氣換新」，但4年過去了，空氣沒有換新，甚至中火要從燃煤換成燃氣，卻被地方拖延「選前空氣是政見、選後政見都變成空氣」。

蔡總統細數政府改革後各項佳績，她說，現在台灣一舉一動都是國際焦點，台灣在改變與進步中，希望中部4縣市能搭上這一列車快速成長。「快速成長需要有執行力的縣市長！」但很遺憾在中台灣，現在的執政團隊看不到願景與未來，沒有看到這些地方政府做什麼準備，「他們沒準備，但我們有準備4個有能力的人選。」

蔡總統肯定蔡其昌是超級行動派、黃秀芳拚建設拚福利、蔡培慧想讓家鄉更好、徐定禎這一戰全台都在看，這一次中台灣一定要創造歷史，手中這一票一定要投下去，只要有熱情、選戰就不會冷，一起為台灣挺身而出。

蔡總統說，這場選戰是中共20大之後，面臨的台灣第一場選戰，面對對岸的擴張，只要越準備好對岸冒進的機率就越小，大家要一起壯大台灣，「我們選擇的是民主與自由」一起用選票讓世界看到台灣的選舉。

蘇貞昌一上台民眾高呼「衝衝衝」，他拿起指揮棒指出，從中科二期工程「茫茫渺渺」、台中會展中心西側展館至今毫無進展、中捷1條藍線就拖了4年，直指過去4年台中和桃園、高雄等縣市建設相較落後。所以「要改變，下個星期六投票自己決定」，要去投票與拉票，才能讓台中改變「台中的未來自己決定」。

接著上台的賴副總統強調，4縣市聯合造勢晚會，代表總統重視中部4縣市。4縣市有506萬人口，跟新加坡差不多，中部也是台灣農業、產業、科技業重鎮，4縣市好台灣也會好。引進中央資源讓4縣市有力量一起進步，現在4縣市長候選人都在奮戰中，需要團隊合作彼此支援，相信一定會得到最後勝利，一起帶動台灣進步與發展。（編輯：孫承武）1111119

選前超級星期六，民進黨19日晚間在台中舉辦中彰投苗4縣市長候選人聯合造勢晚會，現場湧入大批支持者，以行動表達力挺中央社記者蘇木春攝 111年11月19日

民進黨19日晚間在台中舉辦中彰投苗4縣市長候選人聯合造勢晚會，行政院長蘇貞昌出席與會，登台細數政績，並表示若要改變，26日投票自己決定。中央社記者蘇木春攝 111年11月19日