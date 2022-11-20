衝刺選前最後假日 澎湖3縣長候選人動員掃街拜票

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

爭取連任的國民黨籍澎湖縣長賴峰偉（前左2）20日在國民黨主席朱立倫（前左）等人陪同下，前往馬公北辰市場進行地毯式掃街，爭取選民支持。中央社 111年11月20日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣20日電）澎湖選舉進入最後衝刺，戰況更加激烈，3縣長候選人今天都把握選前最後假日，展開掃街，爭取選民集中選票支持，以贏得最後勝選。

爭取連任的國民黨賴峰偉今天在黨主席朱立倫與中廣董事長趙少康陪同下，前往人潮最多的馬公北辰市場內與澎湖家扶「寒冬送暖幸福滿滿」園遊會等2處人潮眾多所在進行地毯式掃街，爭取選民支持，市場有支持選民致贈好彩頭的蘿蔔、包中的粽子與好事會發生的花生，場面互動熱絡。

朱立倫表示，趕在選前黃金週假日的關鍵時刻，偕同趙少康等人再度到澎湖全力支持賴峰偉，並籲請選民一定要集中所有選票來支持，並在家扶園遊會中，盛讚賴峰偉是最有愛心的縣長，期能順利連任，繼續為家庭與下一代創造更多社會福利。

趙少康則指出，賴峰偉有治理縣政12年經驗，證明他正直、清廉、有能力，但這次選情比較複雜，沒有投賴峰偉，就等於投陳光復，呈現2選1的局面，籲請選民用智慧、理智來選擇，仔細思考才對澎湖有利。

賴峰偉說，選舉剩下最後一週，關鍵在於集中選票，相信只要團結，不受奧步影響，集中選票支持他，最後一定會勝利。

馬公傳統北辰市場與家扶中心園遊會，今天適逢假日，採買與參與活動的人潮特別多，除了賴峰偉等人掃街拜票外，民進黨陳光復今天下午也將結合黨籍立委楊曜與歸隊的陳慧玲議員等競選團隊再一次進行市區掃街活動，無黨籍縣長候選人葉竹林與參選市長、議員或市民代表等各候選人也都前往爭取選民支持。

葉竹林在完成全縣50場的村里說明會後，競總今天也宣布在選前最後一週，自22日起至25日選前之夜，將再度至白沙、西嶼、湖西與馬公四鄉市舉辦「翻轉澎湖換新衫」4場感恩晚會等大型造勢活動。（編輯：陳仁華）1111120

國民黨主席朱立倫（左）20日陪同澎湖縣長賴峰偉（左4）前往澎湖家扶「寒冬送暖幸福滿滿」園遊會掃街拜票，爭取選民支持。中央社 111年11月20日

爭取連任的國民黨籍澎湖縣長賴峰偉（前中，藍衣）20日在黨主席朱立倫（後中，白衣）等人陪同下，前往澎湖家扶「寒冬送暖幸福滿滿」園遊會進行掃街拜票。中央社 111年11月20日