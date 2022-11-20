鍾東錦指「開棺驗屍」仇恨言論 徐定禎：斷章取義

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（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）民進黨苗栗縣長候選人徐定禎在造勢場合宣誓，當選後要「開棺驗屍」查砂石場不法，遭無黨籍對手鍾東錦陣營批評是煽動仇恨言論。徐定禎回應，對方斷章取義，惡意曲解實情。

徐定禎昨天在苗栗市玉清宮前廣場舉辦大型造勢活動，並在恩主公前發表3項宣誓，首要就是當選後將開挖砂石場「開棺驗屍」，找出鍾東錦土地的砂石山下，有沒有埋藏垃圾甚至是有毒廢棄物。第二要打造廉能政府，讓公務人員依法行政，第三要解決苗栗財政問題，轉虧為盈。

無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦競選總部今天批評，徐定禎應該是「選舉選到瘋了」，才會在關聖帝君面前說出「開棺驗屍」這種話，呼籲所有候選人在選戰最後關頭，應保持理性，不要再用仇恨的語言煽動群眾，回歸政見才是縣民之福。

鍾東錦今天白天參與多場問政說明會，晚間分別在三義、頭屋舉辦造勢晚會。鍾東錦表示，如果他當選縣長，不但歡迎徐定禎、也歡迎不同陣營的支持者，一起坐下來，共同商議苗栗縣未來的發展，絕對不會要去清算對手，更不可能要「開棺驗屍」。

鍾東錦指出，自參選以來，從中央到地方，恐嚇流言不斷，有說參選前要讓他身敗名裂、有說參選後要動用檢調讓他被抓去關、有說快到投票前要讓他家破人散，現在徐定禎在造勢大會上，當著所有鄉親說要對他「開棺驗屍」，這些仇恨性的言論，實在沒有必要。

鍾東錦說，這場選舉讓原本非常熟識的徐定禎變成陌生人，他認為選舉應該拿出政見就事論事，而非針對個人「清算鬥爭」，但民進黨完全做不到，每到選舉採用各種奧步，企圖掩飾執政不力，只讓全國民眾更反感。

徐定禎今天則反批鍾東錦陣營「斷章取義、扭曲事實」。

徐定禎表示，自己確實為每個想要苗栗改變的鄉親們，公開大聲喊出要「開棺驗屍」、「挖掘真相」，因為這段時間以來，實在聽太多對砂石場底下各種控訴，也深信苗栗鄉親值得一個真相。

徐定禎指出，鍾東錦沒有對於「砂石場」問題說清楚講明白，還煽動支持者說我要對他「開棺驗屍」？惡意曲解實情，也不願給民眾一個交代，苗栗的未來怎麼能夠放心交到這種人手裡？

徐定禎今天也發動「翻轉台三線」聯合車掃，接力會同通霄鎮長候選人杜文卿、第6選區議員候選人陳春暖、第3選區議員候選人陳品安和翁杰進行車隊掃街拜票，全力衝刺選情。（編輯：李錫璋）1111120