蔡總統：林右昌加蔡適應 基隆進步方程式

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（中央社記者王朝鈺基隆20日電）選前黃金週，民進黨基隆市長候選人蔡適應今天舉辦大型造勢活動，總統蔡英文出席致詞說，市長林右昌和蔡適應共同創造「基隆經驗」，兩人就是基隆進步的方程式。

蔡適應下午在六合停車場舉辦「萬人挺適應，進步一起來」造勢活動，蔡總統出席致詞表示，8年來基隆大幅減債40%，從破產邊緣到現在的零舉債，施政滿意度從吊車尾，升級到5星級執政，各項幸福指數都在全國名列前茅。

蔡總統說，基隆從黑白變彩色，基隆人現在走路有風，大家說「我是基隆人」時充滿自信，8年前林右昌對市民的承諾都做到了，除了林右昌團隊很拚，還有蔡適應扮演最強的隊友，共同創造「基隆經驗」。

蔡總統表示，基隆有林右昌和蔡適應最佳隊友，加上中央挺基隆，不只基隆捷運、軍港西遷動了起來，整個基隆都動了起來，「就連港灣裡的水，好像都滾動了」，相信蔡適應就是接棒林右昌延續基隆進步的最佳人選。

蔡總統說，林右昌和蔡適應的打拚讓基隆正走在進步方向，建設變多、福利變好，基隆絕不能走錯方向，也不能走回頭路，拜託大家一起為基隆挺身而出。

蔡總統表示，國民黨基隆市長候選人謝國樑當過3屆基隆立委，結果基隆卻是停滯不前，施政滿意度吊車尾，財政快要破產，基隆捷運計畫改了一堆版本，唯一的共同點就是沒有下文。

蔡總統說，直到林右昌成為市長，蔡適應當選立委，加上民進黨在中央執政，基隆才有了截然不同的改變，林右昌和蔡適應提出的建設計畫是以市民利益為優先，不是以家族政治利益為優先，基隆人需要的市長是要照顧地方當市民的公僕，不是要盤據地方當土地的主人。

林右昌說，他很擔心有股力量花了很多錢想回到基隆執政，這股力量就是過去把基隆搞爛、搞垮、搞壞的團隊，前市長張通榮加上謝國樑，兩人在基隆執政超過10年，讓基隆負債增加新台幣100億元，成了失業率、離婚率、自殺率最高的城市。

蔡適應表示，謝國樑讓城市退步，還被評為待觀察立委，當立委時不作為，阻擋基隆的供水建設、消極面對基隆捷運；國民黨執政基隆完成不了的事情，他和林右昌完成了。（編輯：唐聲揚）1111120