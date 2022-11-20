更多編輯台推薦新聞：
世界盃足球賽歷年主題曲一次聽 勾起最多熱血回憶是哪首？
運動

世界盃足球賽歷年主題曲一次聽 勾起最多熱血回憶是哪首？

金馬獎第59屆 完整得獎名單
娛樂

金馬獎第59屆 完整得獎名單

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看
政治

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
九合一選舉
環台選情
新聞專題
環台選情2/300
首頁 / 政治

蔡總統：林右昌加蔡適應 基隆進步方程式

2022/11/20 18:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆20日電）選前黃金週，民進黨基隆市長候選人蔡適應今天舉辦大型造勢活動，總統蔡英文出席致詞說，市長林右昌和蔡適應共同創造「基隆經驗」，兩人就是基隆進步的方程式。

蔡適應下午在六合停車場舉辦「萬人挺適應，進步一起來」造勢活動，蔡總統出席致詞表示，8年來基隆大幅減債40%，從破產邊緣到現在的零舉債，施政滿意度從吊車尾，升級到5星級執政，各項幸福指數都在全國名列前茅。

蔡總統說，基隆從黑白變彩色，基隆人現在走路有風，大家說「我是基隆人」時充滿自信，8年前林右昌對市民的承諾都做到了，除了林右昌團隊很拚，還有蔡適應扮演最強的隊友，共同創造「基隆經驗」。

蔡總統表示，基隆有林右昌和蔡適應最佳隊友，加上中央挺基隆，不只基隆捷運、軍港西遷動了起來，整個基隆都動了起來，「就連港灣裡的水，好像都滾動了」，相信蔡適應就是接棒林右昌延續基隆進步的最佳人選。

蔡總統說，林右昌和蔡適應的打拚讓基隆正走在進步方向，建設變多、福利變好，基隆絕不能走錯方向，也不能走回頭路，拜託大家一起為基隆挺身而出。

蔡總統表示，國民黨基隆市長候選人謝國樑當過3屆基隆立委，結果基隆卻是停滯不前，施政滿意度吊車尾，財政快要破產，基隆捷運計畫改了一堆版本，唯一的共同點就是沒有下文。

蔡總統說，直到林右昌成為市長，蔡適應當選立委，加上民進黨在中央執政，基隆才有了截然不同的改變，林右昌和蔡適應提出的建設計畫是以市民利益為優先，不是以家族政治利益為優先，基隆人需要的市長是要照顧地方當市民的公僕，不是要盤據地方當土地的主人。

林右昌說，他很擔心有股力量花了很多錢想回到基隆執政，這股力量就是過去把基隆搞爛、搞垮、搞壞的團隊，前市長張通榮加上謝國樑，兩人在基隆執政超過10年，讓基隆負債增加新台幣100億元，成了失業率、離婚率、自殺率最高的城市。

蔡適應表示，謝國樑讓城市退步，還被評為待觀察立委，當立委時不作為，阻擋基隆的供水建設、消極面對基隆捷運；國民黨執政基隆完成不了的事情，他和林右昌完成了。（編輯：唐聲揚）1111120

蔡適應
蔡適應：謝國樑詐騙市民 公報學歷填二信中學 蔡適應質疑點地成金 謝國樑陣營：不再回應抹黑
謝國樑
謝國樑憂投票日基隆將有計畫停電 蔡適應批鬼扯 國民黨北北基桃竹竹苗大團結 高呼團結就是力量
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
鍾東錦指「開棺驗屍」仇恨言論 徐定禎：斷章取義