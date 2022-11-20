柯志恩喊天藍地平 韓國瑜籲讓陳其邁當閣揆

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前高雄市長韓國瑜（前中右）20日出席「高雄奇蹟人民作主」黃金週團結大會，為國民黨高雄市長候選人柯志恩（前中左）站台助選，一上台就以擁抱為柯志恩打氣。中央社記者曾以寧攝 111年11月20日

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（中央社記者曾以寧、蔡孟妤高雄20日電）國民黨高雄市長候選人柯志恩今天舉辦大型造勢說，若當選一定讓天變藍、地變平、滿街招聘、孩子在身邊。前市長韓國瑜則站台籲支持陳其邁當閣揆、柯志恩當市長。

柯志恩今天下午在橋頭區舉行「高雄奇蹟人民作主」黃金週團結大會，黨主席朱立倫、國民黨桃園市長候選人張善政、前高雄市長李四川等人都出席力挺，柯志恩率黨籍議員候選人進場後，主持人介紹韓國瑜上台，會場氣氛沸騰。大會表示現場人數破萬。

柯志恩致詞說，台中統籌分配款比高雄少，但卻能做到人口成長，高雄則人口不斷流失，而且空污、滿街招租、孩子不能在父母身邊；若當選市長，一定努力讓天空變藍、地面變平、滿街都是招聘、孩子留在身邊，「不用討厭陳其邁，但請相信柯志恩」。

柯志恩說，高雄過去4年經歷太多，但高雄是寬容、包容的大港，應弭平怨懟，找回團結力量，強調「今天要挺的不是個人輸贏，是正義、公理；要選的不只我一人，而是中華民國」，並表示「國民黨對高雄不夠用心」，如有對不起鄉親處，自己願意承擔、道歉，但一定會帶領大家走向不一樣的高雄。

韓國瑜致詞表示，高雄市長陳其邁曾說要將一生貢獻高雄，高雄鄉親應該支持陳其邁接行政院長，因為若行政院長只愛高雄這個城市，陳其邁在中央提供資源，由柯志恩當市長執行政策，高雄會愈來愈棒；11月26日只有高雄人有福氣投票「買一送三」，陳其邁接行政院長、李四川協助高雄硬體工程、自己無償幫高雄行銷農漁產品。

韓國瑜還說，「高雄真的又老又窮，2年人口大量流失」，一定要選一個好市長來帶領高雄，拜託像核彈一樣爆炸性催票，同時支持國民黨在議會過半，讓高雄變得又年輕又有錢，「買一送三，美好高雄，就在各位手上」。

朱立倫說，柯志恩很勇敢，要用小蝦米精神，變戰鬥龍蝦扳倒大鯨魚。李四川則為韓團隊抱屈說，登革熱疫情受控制，是韓市府努力清水溝的成果；陳其邁喊「快快快」，但「有比我們拆橋快嗎？」呼籲鄉親「用選票還我們公道」。（編輯：黃世雅）1111120

國民黨主席朱立倫（前中）20日出席「高雄奇蹟人民作主」黃金週團結大會，稱讚國民黨高雄市長候選人柯志恩很勇敢，要用小蝦米精神變戰鬥龍蝦，扳倒大鯨魚。中央社記者曾以寧攝 111年11月20日

國民黨高雄市長候選人柯志恩（前中）20日在橋頭區舉行「高雄奇蹟人民作主」黃金週團結大會，柯志恩致詞表示，若當選市長，一定努力讓天空變藍、地面變平、滿街都是招聘、孩子留在身邊。中央社記者曾以寧攝 111年11月20日