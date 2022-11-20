預告綠營將發汙衊文宣 謝國樑：要負法律責任

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（中央社記者王朝鈺基隆20日電）國民黨基隆市長候選人謝國樑掌握一份即將發出的文宣，內容提到他假防疫真行賄，並署名民進黨基隆市黨部主委蘇仁和。對此，他今天說，「該負的法律責任，他們還是要負」。

依據謝國樑提供的這份「文宣」內容，指謝國樑的文宣品有知名品牌純橄欖油（市價新台幣499元）、密封餐盒（市價1000元），賄選案擴大偵辦中，已有多人被約談，收賄也有罪，最高可判10年、罰千萬，這是假防疫真行賄，如果曾誤收圖片物品，請儘速向檢警通報，文宣右下角並署名「民進黨基隆市黨部蘇仁和」。

國民黨秘書長黃健庭今天晚間前往基隆，陪同謝國樑車隊掃街，出發前，謝國樑接受媒體訪問表示，民進黨栽贓他賄選目的，不只是要告發，而是要作文宣，他已將這份「文宣」上傳到自己的臉書（Facebook），指稱「該負的法律責任，他們還是要負」。

對於這份文宣是否為民進黨基隆市黨部印製，蘇仁和向中央社記者表示，文宣都還沒出來（發出），他（謝國樑）怎麼會知道，「還是我們家有spy（間諜）」，等出來再說。

此外，謝國樑表示，基隆市已連續2天出現超過1000幅沒有署名抹黑他的違法看板，環保局員工要整理違法看板，要花多少精神和時間，讓他看了很心痛，更別說看板對他的人身攻擊和選風的破壞，讓他覺得非常不可取。

黃健庭表示，民進黨好像不用「奧步」就不會選舉，選戰到最後關頭就是層出不窮的謊言和抹黑，他對謝國樑有信心，因為相信基隆市選民眼睛是雪亮有智慧，能夠分辨是非，也相信上帝在鑒察這一切，會保護善良的人。（編輯：李錫璋）1111120