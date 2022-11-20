蘇貞昌：民眾票投黃秀芳 給彰化縣改變的機會

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（中央社記者吳哲豪彰化20日電）行政院長蘇貞昌今晚來到員林市參加民進黨彰化縣候選人黃秀芳舉辦的造勢晚會；蘇貞昌說，現任縣長不做事放棄台灣燈會，呼籲民眾票投黃秀芳，給自己機會，給彰化縣改變的機會。

蘇貞昌晚上來到彰化縣員林市，參加民主進步黨彰化縣長候選人黃秀芳舉辦的「彰化大步向前走」造勢晚會，出席貴賓除蘇貞昌、黃秀芳外，還有高雄市長陳其邁以及民進黨員林市長候選人陳秋蓉等人。

黃秀芳致詞說，員林市的未來會更好，會大步向前走，如果當選縣長，未來彰化會因為中央與地方相互合作變的更好，也可以把發展離岸風電獲得的收入，用來作青年發展基金以及敬老禮金。

黃秀芳說，為了彰化的發展，呼籲民眾票投民進黨提名的彰化縣議員候選人，讓她當選縣長後好辦事，呼籲縣民投她一票，她會認真打拚，讓縣民光榮說出我彰化、我驕傲。

蘇貞昌則指出，自己當行政院長，全台22縣市誰會做事、誰不會做事他最清楚，中央也有補助彰化縣，但他覺得現任縣長有點奇怪，不會做事也不要做事，像是不要做事的部分，前縣長魏明谷爭取到台灣燈會，王惠美一當選就放棄舉辦，舉辦燈會可向中央爭取經費，突然放棄舉辦，讓中央也很傷腦筋。

蘇貞昌說，除了放棄台灣燈會外，彰化有豐富離岸風電資源，王惠美上任後也不要，幸好經濟部長王美花也是彰化人，好不容易說服彰化縣政府接受，如果抱持著少做少錯的心態，現在各縣市競爭激烈，資源都會被搶走。

蘇貞昌表示，彰化縣原本是百萬人口大縣，但人口不斷流失，如果民眾選出好人才，彰化自然就有好未來，彰化如果要改變，就要從11月26日的投票開始，呼籲民眾選擇會做事能做事的黃秀芳。（編輯：黃世雅）1111120