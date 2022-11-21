屏東高考青年返鄉參選 黃國昌共騎單車挺乾淨選舉

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無黨籍屏東縣萬丹鄉長候選人李曜丞（中）、時代力量屏東縣議員候選人李承育（右）秉持乾淨選舉返鄉投入選戰，前立委黃國昌（左）21日南下助選，共騎單車力挺。中央社記者李卉婷攝 111年11月21日

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（中央社記者李卉婷屏東縣21日電）屏東縣無黨籍萬丹鄉長候選人李曜丞、時代力量屏東縣議員候選人李承育，2人均為通過高考的青年，秉持乾淨選舉返鄉投入選戰，前立委黃國昌今天南下助選，共騎單車力挺。

李曜丞與李承育同為微笑屏東聯盟成員，聯盟宗旨就是要找回國境之南的青天；2人秉持乾淨選舉，以不設競選總部、不掛看板、沒有宣傳車，用自己的雙腳踏遍選區每個角落。今天黃國昌與2人從屏東市慈鳳宮騎單車至10公里外的萬丹鄉萬惠宮，主打乾淨選舉。

李曜丞是高考農政榜首公務員，過去在中央與地方企劃執行國家農業建設、商圈輔導、農產推廣等經驗，帶進萬丹鄉公所擘劃鄉政；李承育是高考社工師背景，希望進入縣議會改革社會福利體制、全面檢核社福作業規定、保障弱勢族群權益。

黃國昌接受媒體聯訪指出，要找回國境之南的青天，由年輕人帶動做起，讓陽光政治、乾淨政治、廉能政治，進入屏東這塊好山好水的地方。

李曜丞表示，4年前參選屏東第4選區縣議員，沒有看板、沒有旗幟、沒有競選總部，用行動服務方式走遍萬丹、新園、東港的67個庄頭，當時僅差400多票，成了「落選頭」。

李曜丞信心表示，這4年來，萬丹鄉增加了5300名的新萬丹人口，佔萬丹總人口1成，加上萬丹本來就有3成的中間選民，「覺得相當有勝算」。（編輯：陳仁華）1111121