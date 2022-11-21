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立陶宛駐台辦不如預期？吳釗燮：已提醒要有領務

2022/11/21 12:36（11/21 12:51 更新）
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民進黨立委羅致政今天質疑，立陶宛駐台代表處的名稱、功能似乎不如預期。中央社記者黃雅詩傳真 111年11月21日
民進黨立委羅致政今天質疑，立陶宛駐台代表處的名稱、功能似乎不如預期。中央社記者黃雅詩傳真 111年11月21日
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（中央社記者黃雅詩台北21日電）民進黨立委羅致政今天在立院質詢質疑，立陶宛駐台代表處的名稱、功能似乎不如預期。外交部長吳釗燮表示，設處宣布方式是尊重立陶宛，他也坦言立陶宛代表處是該國經創部設立，目前不具辦理外交簽證、領務等功能。

立院外交及國防委員會今天審查112年度中央政府總預算案關於外交部主管收支公開及機密部分，吳釗燮列席備詢。立陶宛政府原預告9月上旬在台灣設處，後延至11月上旬才正式掛牌，且立陶宛駐台代表處名稱沒有台灣或台北，也未正式舉辦開幕儀式，低調模式引起立委關切。

羅致政質詢時秀出對比照片指出，索馬利蘭在台設立代表處時，吳釗燮親自出席並舉辦盛大儀式，立陶宛在台設處深受民眾矚目，外交部卻只派歐洲司長在門口拍張照片簡單祝賀，厚此薄彼不符民眾情感。

羅致政並指出，台灣在立陶宛設處時首度能用「台灣」之名，讓民眾對立陶宛充滿情感，相對在台設立的「立陶宛貿易代表處」，名稱既無台灣也無台北，這是否符合外交部期待？

吳釗燮回應表示，立陶宛駐台外館稱為立陶宛貿易代表處，因為是由該國經創部設立，不是由立陶宛外交部設置。

羅致政追問，立陶宛貿易代表處是否有辦理簽證、領務等外交行為的權力？吳釗燮坦言，目前還沒有，外交部也已提醒，在台灣的代表處應該具有這方面的功能。

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吳釗燮表示，台灣駐立陶宛代表處是由外交部設立，有領務工作、政務功能，也可以負責經貿工作。羅致政詢問，這是否代表立陶宛駐台代表處相比位階較低？吳釗燮說，不是位階較低，是功能不一樣。

至於為何立陶宛駐台代表處成立儀式低調，吳釗燮說，宣布方式必須彼此尊重。羅致政追問，是立陶宛方面希望低調宣布？吳釗燮回應，立國希望是在立陶宛那邊宣布，「在台北這邊就是這樣子而已」。（編輯：翟思嘉）1111121

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