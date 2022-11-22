楊鎮浯爭取小三通復航 連署書交陳玉珍轉中央

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（中央社記者黃慧敏金門縣22日電）經過1個多月的簽名連署，金門縣長楊鎮浯競選總部與中國國民黨金門縣黨部蒐集8000多份連署書，交由立委陳玉珍服務處代轉，今天帶到中央，盼早日讓小三通復航。

楊鎮浯競選總部發布新聞表示，「小三通」是金門民眾的經濟命脈，更是許多陸配、台商、台幹、台生倚重的交通管道；小三通停航、兩岸航班限縮、物價暴漲，阻斷了許多人回家之路，甚至留下人生遺憾。

總部執行長石兆瑉說，國境已於10月13日全面解封、國門大開，早就代表疫情穩定，在可控範圍內，「為何小三通不行？」他說，金馬澎離島3縣長、縣議會議長和立委，聯名簽署要求政府盡速開放小三通。

陳玉珍近日在楊鎮浯總部造勢活動中表示，「小三通」在26日投票日開放前復航是不可能的，因為民進黨對自己執政沒信心，擔心台商、台生返台投票會讓民進黨難看，所以技術性拖延小三通，枉顧台商、台生與金馬民眾的生存權益。

陳玉珍說，過去基於防疫需要，金門民眾配合中央防疫政策，當初政府提出4大理由說小三通不能開放，包括需疫情穩定、需離島醫療充裕、需民意支持、需看兩岸互動，她質疑「現在疫情若不穩定，國門可以開放嗎」？她認為，入境已0+7，小三通一樣可以。

楊鎮浯競選總部表示，團隊與金門縣黨部經過1個多月，蒐集了8245份連署書，今天透過陳玉珍帶到中央，希望中央聽進地方聲音，早日讓小三通復航。（編輯：郭諭儒）1111122