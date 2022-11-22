賴清德擔綱台語催票影片 呼籲1126出來投票

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（中央社記者溫貴香台北22日電）民進黨今天推出由副總統賴清德擔綱的台語版催票影片，副總統呼籲民眾做總統蔡英文的後盾，1126出來投票。總統蔡英文也將於近日推出最後催票影片。

距離11月26日地方選舉倒數4天，民進黨今天推出第5支「為台灣挺身而出」系列影片後，和副總統賴清德一同發布他的台語催票影片，影片全程使用台語錄製，賴副總統呼籲民眾為民主團結站出來，當蔡總統的後盾。

副總統賴清德在影片中表示，就算中國不斷打壓，國際對台灣的支持卻愈來愈明確。他感謝全國人民團結打拚，在總統蔡英文領導之下，讓台灣發揮經濟、社會、民主、國防四大韌性，為下一代共同打造更好的國家，讓國際社會有一個更好的台灣。

他表示，這一次，國際社會也在關心台灣的選擇，大家要用選票告訴世界，台灣守護民主的堅定態度。

賴副總統說，除了地方大選外，還有一張18歲公民權的選票，是讓民法、刑法、憲法齊一的重要投票，也是台灣史上第一次的憲法修正複決。若是肯定年輕人，支持年輕人，就要讓年輕人以投票方式參與國家的未來。

賴副總統說，為了疼惜美麗的故鄉、為了用民主和世界做朋友、為了支持年輕人，11月26日一定要出來投票。也請大家全力催票、固票、拉票。支持民主進步黨提名的優秀候選人，一票顧家鄉、一票拚未來，勇敢大步向前走。（編輯：翟思嘉）1111122