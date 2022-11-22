藍不敵抗中保台？柯志恩：總統選前須辯論找出路線

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國民黨高雄市長候選人柯志恩（左）22日晚間與網紅「館長」陳之漢（右）直播時，被問到為何拿抗中保台打國民黨特別有用？柯志恩表示，國民黨須在總統大選前大辯論，尋求共識、找出路線。（柯志恩競選辦公室提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年11月22日

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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）國民黨高雄市長候選人柯志恩今晚與網紅「館長」陳之漢直播時，被問到為何拿抗中保台打國民黨特別有用？柯志恩說，國民黨必須在總統大選前大辯論，尋求共識、找出路線，不然每次都挨打。

柯志恩今天晚上接受「館長」直播訪問，被問到為何每次民進黨拿抗中保台打國民黨都特別有用？難道國民黨這麼賣台？柯志恩說，國民黨沒有賣台，只是認為不需要常常挑釁，如果中共一天到晚出現在家門口，當然也要回嗆。

柯志恩說，總統大選之前，國民黨對於路線必須有大辯論，黨內一定要有共識，找到自己路線，不然每次都挨打，「好像愛台灣是民進黨權利，我們也愛台灣啊」。

柯志恩表示，國民黨只是希望兩岸維持良好關係，不要挑釁，觀光客、學術交流等仍可以進行，「不要搞得每個都是仇人，不用仇恨到這種程度」；如果中共軍機侵擾，當然要回嗆，沒什麼好客氣的。

柯志恩也坦言，今年選情很冷，選民完全沒有熱度。館長也說，很多年輕人和網紅今年也沒有像2018年選舉一樣熱情、展現支持。

館長並痛批台灣詐騙集團猖獗、槍擊案多，但刑度低，沒有嚇阻力。柯志恩表示認同，並開玩笑對館長說「你進立法院修法比較快」。館長也稱讚柯志恩是人才，不論選舉結果如何，希望柯志恩持續在政壇發光發熱。（編輯：唐聲揚）1111122