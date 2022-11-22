陳福海臉書播柯文哲談市政 民眾黨：未挺特定人士

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（中央社記者黃慧敏金門縣22日電）無黨籍金門縣長候選人陳福海今晚臉書播出與台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲視訊影片；民眾黨金門縣黨部隨即發布聲明說，是預錄的市政分享，並澄清民眾黨並未表態力挺特定人士。

陳福海服務處今天一大早就在陳福海臉書粉專預告晚間7時30分將直播「福海與柯P 金門未來相對論」；播出後，台灣民眾黨金門縣黨部湧進不少電話，詢問民眾黨是否在金門縣長選舉中支持陳福海。

民眾黨金門縣黨部主委王建順隨後在臉書貼文說明，陳福海臉書直播是透過台北市政府相關管道，希望請益台北經驗。王建順說，柯文哲過去多次在公開場合提及，有一分使命與職志，希望推廣治理台北8年的心得。陳福海自行直播的視訊，純粹為台北市政分享，而且是昨天預錄的影片，「並無任何政治意涵，也絕無表態力挺特定人士之意」。民眾黨這次在金門只提名縣議員候選人周曉芸。

陳福海服務處也在稍後發布新聞表示，陳福海從政多年，自立委以來一直以無黨籍身分，結交藍綠紅白好友，本是一件再正常不過的事情，這次邀請柯文哲進行線上交流，主要是「請益台北市城市治理經驗，特別是金門縣在近4年縣庫短虧100億元，而台北市卻能在柯市長任內還債570億元」，因此陳福海特別想就開源節流、財政紀律方面交換意見，希望未來有機會執政時，能改善金門縣庫水位。

服務處表示，邀請柯文哲交流另一個原因是，柯文哲的兩岸政策相對溫和，6月走訪金門時，換位思考站在金門鄉親的角度提出金廈大橋的倡議，也讓許多在地民眾十分有感，所以陳福海代表鄉親感謝柯文哲。

陳福海說，自己從來不設限與各黨派人士交流，只要能對金門有加分、對鄉親有幫助的人，都要保持友善的態度往來；並反問，就像國民黨金門縣長楊鎮浯也曾說自己藍綠都有許多好朋友，所以當立委時有些關鍵法案或資源爭取也得到綠營朋友的支持，「總不能『浯能海不能』吧？」

陳福海表示，縣政交流直播間會持續邀請關心金門對鄉親有幫助的人來共同交流，若有機會他也想邀請支持九二共識的國民黨主席朱立倫或倡議兩岸簽署和平備忘錄的張亞中一起上節目交換意見。

此外，陳福海表示，相關新聞影射柯文哲民眾黨形象及他的負面事件，都是惡意抹黑，刻意造謠，已委請律師提告楊鎮浯團隊。

對此，楊鎮浯競選總部回應，陳福海陣營栽贓抹黑成性，新聞媒體對他的質疑，應該就質疑的部分，好好解釋，而不是無法解釋，就簡單一句話栽贓到楊鎮浯總部；競選總部並表示，民眾黨金門縣黨部已發表聲明澄清，柯文哲未直播也未推薦，陳福海勿再愚弄鄉親。（編輯：陳政偉）1111122