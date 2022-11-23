九合一選前72小時 藍營重兵部署北台灣陸空催票

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（中央社記者王承中台北23日電）距離九合一選舉投票不到72小時，國民黨在最後關頭的衝刺，將置重兵於北台灣，力拚「北北基桃」連線全上，著重陸戰、組織戰，全力固票、催票，同時透過發布文宣影片，揭露民進黨執政無能，呼籲選民踴躍投票。

距離九合一選舉投票只剩下不到72小時，各國民黨候選人紛紛啟動陸戰模式，在選區出動戰車掃街，盼在最後關頭全力衝刺。其中國民黨台北市長候選人蔣萬安要在3天內以車隊掃街的方式走完台北市12個區，國民黨桃園市長候選人張善政也從21日開始進行車隊掃街。

黨務人士指出，在選前最後幾天，基本上選民的投票對象都已大致底定，目標就是全力催票、固票，讓支持者在投票日當天出門投票。因此最後關頭的戰略，將著重在陸戰、組織戰的部分。各縣市長候選人將以車隊的方式，逐一在選區內掃街，並與小雞合體，營造整體團結的氣勢。

黨務人士表示，在組織的部分，會透過各地方黨部的系統，從縣市一直到村里，用口語傳播，一個拉一個的方式，確保各地的支持者都能在投票日當天出門投票，並集中選票，支持國民黨所提名的候選人。

黨務人士指出，北北基桃連線是此次選戰國民黨的主軸，在最後的階段，國民黨也會將重兵部署在北台灣，黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜等，將持續在北台灣陪同候選人掃街拜票，拉抬聲勢，鞏固支持，力拚北北基桃勝選。

除陸戰、組織戰外，國民黨也推出一系列的影片文宣，凸顯民進黨執政下的種種缺失，包含停電、公安事故等，呼籲選民支持專業、穩健務實的國民黨候選人，踴躍出門投票，終止民進黨政府執政無能。

目前國民黨在屏東縣、基隆市、新竹市的選前之夜將提前於24日舉辦，而台北市、新北市、桃園市等六都的選前之夜，都將在25日舉辦，屆時黨中央會透過電視同步轉播六都市長候選人晚會現場，全力催票。

前總統馬英九、前台北市長郝龍斌將出席台北市的選前之夜，而朱立倫則是先赴桃園，最後趕回台北，象徵決戰北桃。（編輯：翟思嘉）1111123