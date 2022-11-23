選前衝刺 林昶佐洪慈庸陪蔡適應掃街籲集中選票

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無黨籍立委林昶佐（右）、前立委洪慈庸（左）23日到基隆陪民進黨基隆市長候選人蔡適應（中）掃街拜票，呼籲民眾集中選票，絕對不能分散力量。中央社記者王揚宇攝 111年11月23日

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（中央社記者王揚宇基隆23日電）無黨籍立委林昶佐、前立委洪慈庸今天陪民進黨基隆市長候選人蔡適應掃街拜票。林昶佐、洪慈庸說，關鍵時刻，不容任何差錯，基隆不能走回頭路，呼籲大家集中選票支持蔡適應。

與蔡適應同為立法院外交及國防委員會成員的林昶佐，今晚與洪慈庸到基隆，陪蔡適應在基隆廟口夜市周邊徒步掃街拜票，爭取選民支持。

林昶佐出發前接受媒體訪問表示，蔡適應是非常認真的立委，對基隆大小建設，包括青年、育兒、地方交通等議題都非常關心，是延續基隆市長林右昌政績的不二人選。選前關鍵時間點，不能有任何差錯，導致基隆退步，請大家全力支持蔡適應，延續光榮。

洪慈庸表示，大家都看到基隆這幾年的改變，希望進步可以持續下去；基隆要繼續進步，絕對不能分散力量，因為只要一不小心，基隆就有可能走回頭路，拜託大家集中選票、出門投票，支持蔡適應。

無黨籍高雄市議員黃捷也透過影片向民眾喊話，呼籲支持願意推動進步價值、守護本土力量的蔡適應。

蔡適應說，他與林昶佐、洪慈庸都代表一種進步價值的力量，進步價值絕對不可以被分散，一旦被分散，就會讓過去保守、守舊勢力反撲成功，大家要集中選票，守護基隆進步價值。（編輯：謝佳珍）1111123