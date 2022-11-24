馬英九陪同車掃 指王育敏若當選是嘉義人福音

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（中央社記者蔡智明嘉義縣24日電）前總統馬英九今天上午陪同國民黨嘉義縣長候選人王育敏至中埔、民雄車隊掃街，馬英九說王育敏是名社工，對嘉義的情況很瞭解，如果讓她執政，對嘉義人來說是很大的福音。

馬英九一早頂著綿綿細雨到嘉義縣中埔鄉陪同王育敏車隊掃街，馬英九接受媒體聯訪表示，王育敏是名社工，長期照護台灣的孩子不遺餘力，而且她對嘉義的情況很瞭解，如果讓她執政，對嘉義人來說是一個很大的福音，所以一直到嘉義支持她。

王育敏說，非常謝謝馬前總統多次南下嘉義為她輔選，8月時她被徵召要選嘉義縣長時，第一時間馬前總統就南下嘉義，陪她走訪地方，到最後衝刺的時刻還陪她掃街，非常感謝馬前總統對她鼓勵。

王育敏表示，這幾天掃街發現，嘉義的人心思變，討厭民進黨的氛圍已經起來，呼籲想要改變嘉義的朋友，如果還在外地沒有返鄉，趕快買車票回嘉投1號王育敏一票，讓嘉義更美好。

在陪同王育敏掃街前，馬英九還在臉書（Facebook）貼文指出，孫武曾說「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城」，面對兩岸爭端，應用「伐謀」與「伐交」代替「伐兵」與「攻城」；希望民進黨政府拿出勇氣與智慧，記取俄烏戰爭慘痛教訓。

馬英九貼文表示，日前有兩句順口溜流傳甚廣，「票投民進黨，青年上戰場；票投國民黨，兩岸無戰場」，呼籲大家再過兩天11月26日用選票反映台灣民眾對和平的殷切盼望。（編輯：陳仁華）1111124