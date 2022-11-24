海軍一艘運補艇進水沉沒 艇上5人均安

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（中央社記者黃雅詩、溫貴香台北24日電）海軍艦隊指揮部一艘編號1326運補艇，今天執行金門離島運補任務，在返航期間艙間進水，雖緊急排水，但因進水量過大，該艦在傍晚沉沒，艇上5名海軍官兵都平安。

總統府發言人張惇涵表示，國防部長邱國正已於第一時間向總統蔡英文報告，總統指示國防部務必順利完成人員接駁作業，確保此次任務2艘艇上11名人員平安回港，並進一步釐清完整事故原因。

海軍艦隊指揮部晚間發布新聞稿指出，151艦隊登陸艇大隊編號2239及1326運補艇，今天執行金門離島運補任務，完成卸載返航期間，1326艇疑因海象狀況不佳湧浪過大，導致艙間進水。

海軍艦隊指揮部表示，1326運補艇上官兵發現後，立刻實施緊急排水應變處置，但因進水量過大，傍晚5時18分1326艇在料羅灣8浬處沉沒，艇上5名官兵均安。

海軍艦隊指揮部表示，1326運補艇經官兵緊急狀況處置得宜，人員都無損傷，並完成2艘艇11名官兵接駁，已平安返港，相關肇事原因目前由海軍艦隊指揮部專案小組調查中。

此次沉沒的運補艇全名機械化登陸艇（Landing Craft Mechanized，LCM），在二戰問世，設計在兩棲作戰時用來裝運武裝士兵、車輛或是物資進行登岸的兩棲戰艦。又因放下擋板時外型類似畚斗，於八二三砲戰時，被金門百姓稱為畚斗船。

LCM艇載重約30噸，主要載運對象包括全副武裝士兵或大小如悍馬車的小型車輛。漢光36號演習期間，LCM曾執行海中阻絕器材架設和淺水雷布放，展現多元任務特性。（編輯：謝佳珍）1111124