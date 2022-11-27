羅馬尼亞運用台灣捐款 採購3救護車助烏國難民

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台灣捐款透過羅馬尼亞律師協會協助，採購3救護車送往烏克蘭幫助難民。羅馬尼亞參議員芬內奇（Cătălin-Daniel Fenechi，左）與羅台協會主席達莫夫（Constantin Damov，右）參與協調，圖為他們攝於貼有中華民國國旗的救護車前。中央社 111年11月27日

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（中央社台北27日電）駐斯洛伐克代表處日前將台灣民眾捐款80萬美元捐給羅馬尼亞律師協會（UNBR）、20萬美元捐給康士坦塔（Constanta）市政府，協助羅國安置烏克蘭難民，羅馬尼亞律師協會購置3輛救護車送至烏國，加強難民醫療照護。

羅馬尼亞律師協會、康士坦塔市政府妥善運用台灣援款，以協助羅馬尼亞安置烏克蘭難民，賑濟專款用於提供烏國難民生活物資及發放社會卷。

由於戰爭日益嚴重，受到波及的民眾極需醫療設施，羅馬尼亞律師協會因此購置3輛救護車送至烏國，加強對難民的醫療照護。

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羅馬尼亞律師協會26日在烏克蘭辦理捐贈3輛救護車、1000個枕頭及1000條毛毯的捐助典禮，受捐助城市包含哈爾科夫（Kharkiv）等3城市。羅國友台參議員芬內奇（Cătălin-Daniel Fenechi）及羅台協會主席達莫夫（Constantin Damov）在戰事及嚴寒氣候中協調海關及各式交通運輸，才使得救護車能順利運進烏克蘭境內。

駐斯洛伐克代表李南陽透過書面致詞在典禮中感謝芬內奇及達莫夫戮力促成本次捐贈，並肯定台羅雙邊關係緊密熱絡，在安置烏克蘭難民一事上不遺餘力共同合作，此3輛救護車即是「台灣可以幫忙，台灣正在幫忙」（Taiwan can help, Taiwan is helping）愛心具體展現，期待未來共同推動更多援助計畫，透過台灣及羅馬尼亞雙邊合作使烏克蘭民眾受惠。（編輯：林憬屏）1111127