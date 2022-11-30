民進黨選舉挫敗 綠委建議檢討由外而內走出同溫層

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（中央社記者王揚宇台北30日電）民進黨九合一選舉挫敗，黨內湧現檢討聲浪。民進黨立委羅致政今天受訪說，檢討是必要的，也是避免再犯同樣錯誤，建議可從由下而上、由外而內等來檢討，走出同溫層，把檢討當作重新出發的運動。

民進黨立委陳亭妃說，曾經陪伴走過選戰的人都有苦勞，現在並非要找戰犯，而是要把挺台灣的人找回來，不是要把人推出去。

民進黨九合一選舉挫敗，蔡英文第一時間請辭黨主席，行政院長蘇貞昌也向總統蔡英文口頭請辭但獲慰留。民進黨內湧現檢討聲浪，包括是否要內閣改組。

羅致政今天接受媒體訪問時提出3個檢討方向。他建議，要由下而上，必須更接近基層的聲音，各黨公職都可以提出檢討事項，不是幾個人在房間內檢討就好。

羅致政說，第二，檢討必須由外而內，走出同溫層，聽聽外面的聲音，了解為何年輕人、中間選民不投給民進黨；第三，必須要就客觀數字及資料（民調）做客觀分析，不要在解讀民調的過程中，加入太多主觀偏見。

陳亭妃在立法院接受媒體聯訪表示，要了解中間選民為何沒有出來投票，而不是找戰犯，這樣支持者會很傷心；因此，民進黨應該要痛定思痛，把所有力量找回來，「蹲得低，未來會跳得更高」。

至於這次民進黨慘敗，外界把矛頭指向網軍、側翼。民進黨立委許智傑認為，不能把網軍、側翼當作戰犯，而是要自我檢討改進，但最大原因，應該是在疫情後半段，被隔離的勞工，他們怨氣很大。

至於內閣改組、2024總統大選等相關議題，民進黨立委林俊憲說，閣揆留任確實有穩定國政的必要性，而九合一選舉剛選完，民進黨現在最重要的就是要重整隊伍，黨不會受到外界對於總統大選的相關政治炒作影響，也不應該受到影響。

不願具名的黨政人士分析這次民進黨慘敗原因，認為提名時間點有問題，像是如果民進黨台北市長候選人陳時中能在去年11月、12月出場，一定會更強，而在有縣市長初選的地方，選贏的人必須要整合黨內競爭者。

這名黨政人士也說，大家應該要認知到，根本沒有防疫紅利這件事，也就是疫情對執政黨是減分的，如果一再宣傳政府防疫成績，看在絕大多數被疫情影響的民眾眼中，可能剝奪感更強，因此這次不出來投票，或者造成一般民眾討厭民進黨。

另外，民眾也不滿政府過度誇大經濟總體成績，這與防疫是連動的，不能把台積電的表現一起加總，這對一般民眾來說距離太遠，反而會有反效果。

另一名黨政人士則分析，就選舉技術層面而言，民進黨可能停留在上一個世代，像是常用圖卡做文宣等，但現在年輕人都是看短影音，利用抖音等新媒體，但民進黨不可能用抖音，因此受限於通路的情況下，很多東西出不去。（編輯：郭無患）1111130