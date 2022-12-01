選舉挫敗 時力2日起先辦3座談會蒐集建言檢討

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（中央社記者王揚宇台北1日電）時力九合一選舉成果不如預期，黨內瀰漫低氣壓。時力黨主席陳椒華今天說，現在最重要的就是檢討及改進，時力2日起將先辦3場地方座談會，陸續也將於其他縣市黨部舉辦，蒐集建言，整隊重新出發。

時代力量在2022九合一選舉成果不如預期，立委邱顯智、王婉諭及決策委員李兆立等人，11月27日宣布辭去決策委員一職，砲轟黨中央無法提供候選人奧援。

原本要請辭黨主席的陳椒華，後來獲得多位決策委員慰留，因此決定暫時繼續擔任黨主席，引發各界討論。

陳椒華今天受訪表示，請辭不能解決問題，現在仍有多項重要工作要做，包括這個月將登場的黨代表大會及明年1月的黨主席改選，相關選務及黨務工作要做好，更重要的，就是選後的檢討及改進工作。

陳椒華說，九合一選舉開票當晚以及隔天，她與多位時力候選人通過電話，大家都很難過，認為明明很認真、努力，選舉結果卻不如預期，但候選們人也不氣餒，紛紛提問後續如果要深耕地方，黨可以給什麼支援及規劃。

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陳椒華認為，有意繼續深耕地方的候選人，或許可以安排到地方黨部歷練，繼續加強組織與服務，或是到立委在地方的服務處工作等，但這在電話中無法完整詳述，需要當面詳談，因此她將於2日起連續3天，在台中、高雄、台北辦選後座談會，一方面蒐集建言，作為改進的參考，更要與候選人們談未來的政治規劃。

陳椒華指出，如果她跟著決策委員們一起請辭，這些重要工作還是得有人做，而且明年1月就要改選黨主席，時間緊迫，時力現在應該就各方面了解及分析敗選原因並且改進，不容許有一點空窗期，呼籲時力所有黨公職與支持者要團結，一起走過這個低潮，為2024年大選做好準備。（編輯：翟思嘉）1111201