台斯經濟合作諮商會議成果豐 強化雙邊夥伴關係

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（中央社台北2日電）外交部政務次長蔡明彥率團訪問斯洛伐克，2日與斯國經濟部次長葛哈特（Peter Gerhart）共同召開「第二屆台斯跨部會經濟合作諮商會議」，雙方就如何提升雙邊經貿合作交換意見並達成積極落實的共識。

這是繼去年12月斯洛伐克經濟部前政務次長葛力克（Karol Galek）率團訪台、成功召開第一屆會議後，台斯再度就經貿、教育及科研領域舉行會談。會後雙方除簽署成果宣言，並簽署3項合作備忘錄。

3項合作備忘錄分別為台北市進出口公會及斯國出口商協會、林口新創園及斯國商務局（SBA）、中山大學與斯國科技大學（STU）。在兩國次長見證下，雙方將以此為基礎推動貿易、新創交流及半導體人才培訓的合作，創造多元化經貿發展，提升台斯夥伴關係。

蔡明彥表示，台斯關係近年來持續升溫，各項領域的合作不斷深化並廣化，尤其在半導體、電動車及太空產業的合作；此次會議成果豐碩，希望在此基礎上持續加強雙邊實質合作，並歡迎斯洛伐克明年組團訪台出席第3屆會議。

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本屆會議由斯洛伐克主辦，蔡明彥率經濟部國際合作處、能源局、國家科學及技術委員會、財團法人生物技術開發中心等組團，前往斯國首都布拉提斯拉瓦（Bratislava），與斯國經濟部次長葛哈特共同為跨部會經濟合作諮商會議開幕。

斯國經濟部、外交部、教育部、投資貿易局及國家科學院均派代表與會。會中雙方代表分別就深化貿易及投資、半導體人才培訓、再生能源、生物科技、科技及太空等領域進行討論，並確認未來推動方向，持續提升雙邊實質合作夥伴關係。（編輯：周永捷）1111202