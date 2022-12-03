更多編輯台推薦新聞：
速水茂虎道代言台灣豬肉 日本型男主廚愛上台式香腸
生活

速水茂虎道代言台灣豬肉 日本型男主廚愛上台式香腸

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蔡適應博士學位遭撤銷 向母校師長致歉但將申訴
首頁 / 政治
俄羅斯入侵烏克蘭
國際反應
新聞專題
國際反應1/300
首頁 / 政治

吳釗燮：嚴冬將屆 台灣人道援助將深入烏克蘭

2022/12/3 10:42（12/3 13:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北3日電）外交部長吳釗燮昨天接見「世界醫師會」（WMA）訪團，感謝WMA多年來堅定支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及相關機制。他並表示，隨著歐洲進入嚴冬，台灣政府及人民將深入烏國的學校、醫院及教堂，提供人道援助物資。

吳釗燮肯定WMA自2022年俄烏戰爭爆發後，對烏克蘭的各項醫療及人道援助，他並指出，隨著歐洲邁入嚴冬，台灣政府及人民將進一步深入烏國的學校、醫院及教堂，提供烏國人民所需人道物資，而台灣的愛心捐助，也受到烏克蘭人民的暖心回應，部長會客室所陳列的烏克蘭國旗，即為烏國人民遠道而來所親贈。

外交部發布新聞稿指出，吳釗燮昨天接見「世界醫師會」會長恩那布雷雷（Osahon Enabulele）、理事會主席蒙哥馬利（Frank Ulrich Montgomery）夫婦、及秘書長克洛伯（Otmar Kloiber）等訪賓，他強調，台灣將持續與各國合作，在醫衛及人道援助貢獻一己之力，展現良善力量。

吳釗燮表示，台灣COVID-19疫情爆發後，不吝向各國提供口罩、醫療防護物資及分享抗疫經驗，國際友人也在台灣有需要時，回贈疫苗，形成溫暖的「善的循環」，這種精神應為WHO所珍視。

吳釗燮說，台灣2300萬人被排除於WHO之外，是相當不合理的，台灣必須也應該參加WHO，感謝WMA為台灣參與WHO發聲，以及堅定支持WHO應納入台灣的義舉。

恩那布雷雷表示，很榮幸能應邀來台出席國際研討會，也期盼未來持續推動WMA與台灣夥伴的合作關係。

昨天出席人士還包括：台灣醫師會榮譽理事長、立委邱泰源、理事長周慶明、顧問吳運東、秘書長張必正、組長左中宜。

外交部表示，WMA成立於1947年，是由全世界115個國家專業醫師公會組織組成，為WHO醫衛政策的重要諮詢對象，與台灣醫師會維持密切合作關係，多年來一貫堅定支持台灣參與WHO，並於2021年世界大會通過支持台灣參與WHO的決議文修正案。WMA訪團本次受邀來台參加由台灣醫師會舉辦的「新冠肺炎：回顧與展望國際研討會」，WMA秘書長克洛伯並將應邀於5日外交部舉辦的「NGO領袖論壇」活動中，以「世界醫師會如何促進台灣參與全球醫衛體系」為題發表演講。（編輯：郭無患）1111203

#吳釗燮
#台灣
#克洛伯
吳釗燮
美重要智庫訪團：協助深化台美歐關係 吳釗燮宴請聖露西亞總理 感謝長期挺台國際參與
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
立陶宛總理：對俄制裁將成功 但歐盟要有耐心