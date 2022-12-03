吳釗燮：嚴冬將屆 台灣人道援助將深入烏克蘭

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（中央社記者黃雅詩台北3日電）外交部長吳釗燮昨天接見「世界醫師會」（WMA）訪團，感謝WMA多年來堅定支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及相關機制。他並表示，隨著歐洲進入嚴冬，台灣政府及人民將深入烏國的學校、醫院及教堂，提供人道援助物資。

吳釗燮肯定WMA自2022年俄烏戰爭爆發後，對烏克蘭的各項醫療及人道援助，他並指出，隨著歐洲邁入嚴冬，台灣政府及人民將進一步深入烏國的學校、醫院及教堂，提供烏國人民所需人道物資，而台灣的愛心捐助，也受到烏克蘭人民的暖心回應，部長會客室所陳列的烏克蘭國旗，即為烏國人民遠道而來所親贈。

外交部發布新聞稿指出，吳釗燮昨天接見「世界醫師會」會長恩那布雷雷（Osahon Enabulele）、理事會主席蒙哥馬利（Frank Ulrich Montgomery）夫婦、及秘書長克洛伯（Otmar Kloiber）等訪賓，他強調，台灣將持續與各國合作，在醫衛及人道援助貢獻一己之力，展現良善力量。

吳釗燮表示，台灣COVID-19疫情爆發後，不吝向各國提供口罩、醫療防護物資及分享抗疫經驗，國際友人也在台灣有需要時，回贈疫苗，形成溫暖的「善的循環」，這種精神應為WHO所珍視。

吳釗燮說，台灣2300萬人被排除於WHO之外，是相當不合理的，台灣必須也應該參加WHO，感謝WMA為台灣參與WHO發聲，以及堅定支持WHO應納入台灣的義舉。

恩那布雷雷表示，很榮幸能應邀來台出席國際研討會，也期盼未來持續推動WMA與台灣夥伴的合作關係。

昨天出席人士還包括：台灣醫師會榮譽理事長、立委邱泰源、理事長周慶明、顧問吳運東、秘書長張必正、組長左中宜。

外交部表示，WMA成立於1947年，是由全世界115個國家專業醫師公會組織組成，為WHO醫衛政策的重要諮詢對象，與台灣醫師會維持密切合作關係，多年來一貫堅定支持台灣參與WHO，並於2021年世界大會通過支持台灣參與WHO的決議文修正案。WMA訪團本次受邀來台參加由台灣醫師會舉辦的「新冠肺炎：回顧與展望國際研討會」，WMA秘書長克洛伯並將應邀於5日外交部舉辦的「NGO領袖論壇」活動中，以「世界醫師會如何促進台灣參與全球醫衛體系」為題發表演講。（編輯：郭無患）1111203