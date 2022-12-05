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WMA秘書長：台灣是全球重要醫療及人道援助者

2022/12/5 22:17
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（中央社記者游凱翔台北5日電）外交部「2022 NGO領袖論壇」今天舉行，世界醫師會（WMA）秘書長克洛伯指出，疫情再次凸顯全球公衛體系將台灣排除在外，對台灣及國際社群造成傷害且不公平，因為台灣是全球重要醫療及人道援助者。

外交部上午舉行「2022 NGO領袖論壇」，由外交部常務次長俞大㵢主持，並邀請醫師專業組織「世界醫師會」（WMA）秘書長克洛伯（Dr.Otmar Kloiber）擔任主題講者，重申支持台灣參與全球醫衛體系；其他場次還包括今年來台設點的國際非政府組織（INGO）經驗分享、台灣NGO援助烏克蘭，及台灣性別平權經驗輸出等，現場超過200名國內外NGO領袖、政府、企業及各界人士共同參與，場面盛大。

俞大㵢表示，近年國際威權主義不斷擴張，包括俄國2月入侵烏克蘭、中國8月在台海軍演，對全球民主自由帶來威脅與挑戰。

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俞大㵢指出，在此重要時刻，今年活動特別以「和平與正義：台灣公私協力在全球治理的挑戰與機會」為主軸，強調台灣公私部門共同努力，致力促進和平與正義，以增加整體社會的韌性，並再次向國際社會展現「台灣能幫忙」及台灣公民社會豐沛能量。

克洛伯則以「世界醫師會如何促進臺灣參與全球醫衛體系」為題演講，強調疫情再次凸顯全球公衛體系將台灣排除在外，對台灣人民及國際社群造成傷害且不公平，因為台灣是全球重要醫療及人道援助者，也是實行全民健康保險制度的最佳典範，將台灣納入「世界衛生組織」（WHO）已獲WMA絕大多數會員的支持。（編輯：楊凱翔）1111205

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#克洛伯
俞大㵢
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