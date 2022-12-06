民團籲檢討法官檢察官個案評鑑制度 增司法公信力

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（中央社記者王揚宇台北6日電）民間司改會今天表示，根據法官法規定，人民可對法官或檢察官的違失行為請求評鑑，但制度上路以來，未能充分達到發現不適任法官、檢察官的成效，希望相關單位檢討，提升人民對司法的信任。

新版法官法2020年施行後，案件當事人可針對法官、檢察官的違失行為請求評鑑。財團法人民間司法改革基金會今天與立委邱顯智、林思銘、陳歐珀在立法院就法官、檢察官評鑑新制施行2週年召開記者會，提出相關說明。

民間司改會表示，這2年下來「請求成立」的案件有7件，而這7件皆為機關、團體提出，並無任何人民請求的案件。

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為提升司法公信力，民間司改會呼籲個案評鑑制度應立即檢討，包括法官評鑑委員會積極調閱、勘驗法庭錄音光碟，應值肯定，但於正式作成決議前，建議給予民眾針對錄音內容閱覽及表示意見的機會。檢察官評鑑委員會的調查情形未如法官評鑑委員會積極，應盤點投入的人力及調查流程，妥予檢討改善。

民間司改會表示，評鑑委員會應主動與法律扶助基金會等團體合作，降低經濟弱勢或身心障礙民眾請求個案評鑑的門檻，並應於台北以外地區設立分會或辦事處，提供諮詢輔導與收件服務。另外，應使「訴訟代理人」、「告發人」等可能直接面對法官或檢察官違失行為之人，都有權請求個案評鑑等。（編輯：林興盟）1111206