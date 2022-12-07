邱國正證實 首位西點軍校畢業生洪婉婷申請退伍

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（中央社記者黃雅詩台北7日電）台灣首位畢業於西點軍校的女軍官洪婉婷中校，傳出申請退伍獲准。國防部長邱國正今天在立院證實洪婉婷申請退伍，軍方曾嘗試面談慰留，但最後仍須尊重她的個人規劃。

立院外交及國防委員會今天邀請邱國正報告「新式教召、後備戰士暨全民防衛動員署執行成效」並備質詢。邱國正出席會議前接受媒體聯訪做出上述回應。

洪婉婷2003年在就讀陸軍官校1年級時，從數百名競爭者當中脫潁而出，前往美國西點軍校就讀，她也是陸軍官校創校80年來第一位保送的女軍官。

洪婉婷任職於國防部政務辦公室，官階陸軍中校。她已在國軍服務15年，達到法定退伍年資，但卻未達到滿20年就可申請終身俸的年限，突然提出退伍，引發軍方流失人才的討論。

聯合報報導，洪婉婷是目前國軍現役西點畢業軍官中最資深且官階最高者，表現穩定，在國軍栽培出國留學深造人力上，具有指標意義。統計國軍派赴西點軍校畢業返國任官者，至今未有人服役達領取退休俸的20年役期。

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中國時報報導，洪婉婷申請退伍之後，目前國軍軍官中將只剩一位西點軍校畢業生，就是目前服務於四三砲指部的胡家琪少尉。

中國時報報導，國軍過去送往西點軍校就讀的軍官為數不少，但近年來紛紛申請退伍，包括在2019年就申退的江奇峰少校（砲兵）、連于仁少校（裝甲兵）。連于仁與江奇峰是中正預校92、93年班第一名畢業的學生，分別畢業在2009、2010自西點軍校畢業。另外還包括李武陵與吳致庭兩位也都提早申請退伍。（編輯：翟思嘉）1111207