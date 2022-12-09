澳洲國會團晉見蔡總統 強調對台堅定支持

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（中央社記者黃雅詩台北9日電）澳洲跨黨派國會議員團今天結束5天訪台行程，知情人士透露，訪團昨天晉見總統蔡英文，強調訪台是為展現澳洲對台堅定支持，並盼與台灣加強高科技、潔淨能源等領域合作。

蔡總統向訪團表示，台灣去年申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），並盼與澳洲簽署經濟合作協定（ECA），台灣已做好充足準備，有信心可符合CPTPP高標準經貿規範，進一步深化台澳經貿連結，未來盼兩國在氣候變遷、供應鏈安全等領域加強合作。

據了解，澳洲這次訪團是由聯邦參眾兩院國家殘障保險計畫聯席委員會主席寇克（Libby Coker）、澳洲退伍軍人事務影子部長（前澳洲副總理）喬伊斯（Barnaby Joyce）共同率領，成員包括眾院農業委員會主席史萬森 （Meryl Swanson）等6名跨黨派眾議員，於5至9日訪台。

知情人士指出，澳洲訪團昨天上午晉見蔡總統時強調，這次訪問最大價值是「展現澳洲對台堅定支持」，訪團並談到在台期間拜會外交、經貿相關部會首長及產業界代表，收穫良多，台澳同為民主國家，有許多共同點可加強合作，尤其台灣高科技實力，更是澳洲未來國家發展所需。

據轉述，澳洲議員特別提到此行參訪北一女時，與年輕學子、教師交流互動，對台灣教育成就印象深刻。蔡總統回應表示，在澳洲辦事處的協助推動下，使台澳近年在英語教學合作獲得許多進展，盼未來持續推動師資培訓、雙聯學制、學分相互認證等具體合作。

知情人士轉述，澳洲議員指出，澳洲現正積極發展氫能等潔淨能源，台澳雙方在再生能源上極具合作潛力。蔡總統回應表示，台灣正積極推動能源轉型，發展風力、太陽能等再生能源，投入資源建立儲能產業，期盼與澳洲加強合作。

蔡總統感謝澳洲團來訪，她表示，這是疫情趨緩後首個澳洲國會議員訪團，展現澳洲國會對台強勁支持，台澳共享自由、民主、人權等價值，澳洲近年積極參與「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）以及「四方安全對話」（Quad）等區域安全機制，在維護印太區域和平扮演重要角色。

蔡總統表示，今年8月針對中國對台軍演，澳洲與美、日共同發表三國外長聯合聲明，強調維護台海安全穩定的決心，台灣感謝澳洲政府的堅定支持，台灣也將持續與澳洲及其他民主盟友共同合作。

蔡總統指出，台澳具高度經貿互補性，是絕佳貿易夥伴，澳洲是台灣最大能礦供應國，澳洲牛肉等農產品廣受台灣消費者喜愛，2021年台澳雙邊貿易額高達196億美元，較2020成長66%。

外交部日前證實，澳洲一個跨黨派國會議員團近日抵台訪問，但基於與澳洲方面的互信，並無透露訪團相關行程。（編輯：蘇志宗）1111209