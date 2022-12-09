黃榮村：規劃離島特考 滿足用人需求

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

考選部9日在金門縣政府舉行「為國舉才」國家考試地方座談會，考試院長黃榮村（中）宣布，將儘快完成離島特考方案規畫，解決離島攬才及留才問題。（考選部提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年12月9日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣9日電）考選部今天在金門舉行「為國舉才」國家考試地方座談會，考試院長黃榮村宣布儘快完成離島特考方案規劃；未來離島特考將與地方特考併行，落實離島人才久任化，解決用人問題。

座談會在縣府大禮堂舉行，黃榮村致詞表示，離島地區攬才及留才問題存在多時，由於基層公務人力流動率偏高，當地人才培育及業務推展都受影響，為利離島地區各項發展，並回應離島3縣提出舉辦離島特考建議，考選部特別透過今天座談會意見交流，傾聽地方聲音，作為後續法制作業規劃參考。

考選部會後新聞稿表示，未來離島特考將與地方特考雙軌併行，採單軌提缺，並與地方特考同日舉行；考選部長許舒翔表示，增設離島特考後，將可緩解離島人力留用不易的現況，落實人才久任化。

許舒翔指出，3離島縣市受限於地理區域、環境資源、經濟發展及機關員額編制等因素，公務人力甄補始終不易，希望開辦離島特考，有助當地政府甄拔適當人才及穩定人事流動。

依考選部規劃，未來離島特考為筆試併採口試，分兩試辦理，並擴大用人機關參與選才，以達國家考選用人達到適才適所的目標。

今天座談會考選相關議題建言還有：公務人員考試行政類科錄取總成績提高、修正地域加給表有關年資加成規定，以增強服務偏遠島嶼動機及久任意願；離島地區限制轉調年限調整；規劃獎金制度鼓勵離島人才留任等。考選部與相關部會官員逐一說明回應。

除了黃榮村、許舒翔，參與座談會的還有考試委員吳新興、考試院秘書長劉建忻、金門縣政府秘書長陳祥麟、銓敘部長周志宏、行政院人事行政總處人事長蘇俊榮，以及離島3縣人事處長錢忠直、陳榮雄和林承澤和金門縣政府和所屬機關代表等。（編輯：郭諭儒）1111209