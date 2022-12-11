邱顯智：時力黨員建議黨主席直選 盼黨代表大會討論

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（中央社記者王揚宇台北11日電）時代力量立委邱顯智今天受訪表示，明年1月時力將進行黨主席改選，有很多黨員建議，希望讓黨員直選黨主席，而非決策委員互選產生；若有人在24日黨員代表大會中提案討論直選議題，他會支持，也考慮是否主動提案。

時代力量黨主席陳椒華說，黨代表當然可以提案，如果有人提的話就來討論，一切按照程序。

時代力量黨章指出，時力設決策委員會，成員15人，候補3人，由黨員選舉產生，負責綜理本黨事務，任期自西元奇數年3月1日起2年，於任期屆滿前改選。決策委員會成員互選黨主席1人，任期與決策委員同。

時力在2022九合一選舉成果不如預期，立委邱顯智、王婉諭及決策委員李兆立等人，11月27日宣布辭去決策委員一職，砲轟黨中央無法提供候選人奧援，而時力12月24日將舉行黨員代表大會，屆時是否會有激烈討論，備受關注。

作為時力當然黨代表的邱顯智今天受訪表示，面對敗選當然要做檢討，黨員或支持者也談到時力黨主席產生方式跟國民黨、民進黨不同，無法讓黨員直選，而是間接選舉，從決策委員中選出。

邱顯智進一步表示，時力現行的規定，類似農漁會選出「三巨頭」的選舉方式，這樣產生出來的黨主席，是否真的可以被黨員認可，因此有黨員希望改為直選黨主席。

邱顯智認為，如果24日的黨員代表大會，有人提案希望討論黨主席直選議題，他會支持，自己也會考慮是否主動提案；此外，要更改黨主席選舉制度，需要修改黨章，這要絕大多數黨代表的共識，而且現在離黨員代表大會舉行還有2個多禮拜時間，大家可以好好思考如何讓時力更好。

為何沒有開放讓黨員直選黨主席，陳椒華解釋，時力是小黨、黨員不多，會有這樣的制度設計，主要是要避免有人頭黨員操控黨主席選舉的疑慮，而當時力發展到更大的黨，勢必就會走直選這條路。

陳椒華說，決策委員有其民意基礎，她擔任黨主席時期，決策會議很民主，一切都可受公評；此外，決策委員要訂定黨的方向還有規章制度，也要經決策會議通過，在此機制下選出的黨主席，不僅有其代表性，也符合民主程序。

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另外，邱顯智說，時力選出決策委員的作法是採全額連記制，每個黨員可以投18票，選出15位決策委員、3位候補決策委員，應該改為限制連記制，這能讓黨內多元意見產生出來，才是比較健康的發展，他也會考慮提案讓大家討論。

陳椒華表示，這是時力的內規，也是邱顯智擔任決策委員時通過的，如果有黨代表覺得這樣的投票機制無法符合真正需要的話，也是可以討論，但要選18人、黨員可以投18票，「我想不出這樣有什麼問題」。（編輯：林淑媛）1111211