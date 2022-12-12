正副議長選舉查賄 法務部：各地檢專案小組查察

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（中央社記者王揚宇台北12日電）九合一選舉落幕，立委關心查賄狀況及接續的正副議長選舉查賄作為。法務部次長林錦村今天說，截至11日止，選偵案有2443件、選他案為4964件，各地檢署有專案小組進行正副議長等選舉查察等工作。

立法院司法及法制委員會今天併案審查法務部法醫研究所組織法第2條及第5條條文修正草案等案，林錦村等人列席報告，並備質詢。

國民黨立委曾銘宗質詢時引述媒體報導，指這次九合一選舉，有某媒體說依據起訴或偵辦案件情況，初步看起來有辦藍不辦綠的情形。

林錦村說，檢察機關辦案一切依照事證辦理，辦案不會分黨派、身分及地位，只要有犯罪事實與證據就依法偵辦，不會有黨派之分。

民進黨立委陳歐珀也關心選舉查賄情形，詢問目前偵辦狀況；林錦村表示，截至11日止，選偵案有2443件、選他案有4964件。

陳歐珀呼籲，賄選案件應速審速決，落實辦案期限實施要點，不應拖過4年還未審結；法務部也應積極督促各地檢察署，依賄選一定比例，積極提起當選無效之訴。

國民黨立委陳以信表示，九合一地方選舉落幕，接下來就是各縣市議會的正副議長選舉，大家都關心相關查賄工作，調查局用怎樣的角度來看待這件事。

林錦村說，投票結束後，因為有縣市議會正副議長及鄉鎮市民代表會主席、副主席選舉，檢察機關都有專案小組，從事相關選舉查察工作，是否有構成賄選的行為，各地檢署都有專案小組查辦。

另外，民進黨立委江永昌說，華山司法園區動土後，原本被列冊為「不義遺址」的華山貨運站月台卻要被解體、移置，引來文資保存界和轉型正義界的憂慮。

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江永昌建議，司法院應研議於建築完工後，將華山車站月台移回一樓大廳中原本的位址，若無法全部原地保留，至少要將部分保存在華山司法大廈的大廳中。

司法院副秘書長黃麟倫說，先前申請相關執照時有會過相關單位，並沒有說整個月台都被列入不義遺址，司法院也很在意這些歷史文物，因此現在的規劃並非完全拆除，而是取比較有代表性的部分，移到比較好的地方，將來也會做完整說明與規劃。（編輯：林興盟）1111212