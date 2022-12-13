立院經委會14日排審礦業法 時力盼本屆完成修法

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（中央社記者王揚宇台北13日電）立法院經濟委員會14日將排審礦業法修正草案。時代力量立法院黨團今天召開記者會，呼籲朝野各黨派充分討論，勿再以任何理由拖延，並於立法院第10屆會期完成修法，給民眾合理交代。

行政院會5月19日通過礦業法修正草案，刪除「霸王條款」，並要求未曾辦理環評的礦場一次性補辦理環評；如果礦場位於原住民族土地或部落周邊，必須舉辦諮商同意，否則將廢止礦業用地或停工。全案送立法院審議。

立法院經濟委員會將於14日、15日審查行政院及朝野立委所提礦業法修正草案。

對此，時代力量立法院黨團總召邱顯智、幹事長王婉諭、副總召陳椒華及地球公民基金會今天召開「礦業法速審速修，第10屆務必通過」記者會，表示將全力支持對已脫離現實的礦業法進行修法。

王婉諭說，礦業法儘速修正通過，不僅是全民共同的企盼，更是蔡英文政府對民眾的具體承諾。礦業法修法已延宕多時不能再拖，而時力從第9屆進入立法院後，就積極促成和參與礦業法的審查，並於第9屆充分審議和意見交換，第10屆也有持續溝通。

陳椒華表示，礦業法修法雖增訂礦場關閉計畫，但具體內容卻相當空乏，時力呼籲除了環境恢復工作外，礦場關閉計畫也應明確納入勞工安置規劃，並與當地居民、政府機關等利害關係人，共同商議該土地可行的再利用方式，以因應當地產業轉變及礦場轉型問題。

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陳椒華指出，時力立法院黨團支持大、小礦都應該進行環境影響評估或環境影響差異分析，並公開完整的採礦計劃與內容，每3至6個月提出採礦報告及環境調查報告。

邱顯智呼籲，期盼明後天的協商（審查），有共識的法條應儘速通過，爭議法條則要充分討論，若無法達成共識，希望可以保留送出委員會，交付協商，務必於立法院第10屆屆期結束前完成三讀。（編輯：翟思嘉）1111213