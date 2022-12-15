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伊朗暴力打壓頭巾運動 外交部：無法接受

2022/12/15 12:37（12/15 12:51 更新）
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新任亞非司長賀忠義首度出席外交部例行記者會報告指出，外交部相當關切伊朗頭巾運動事件的後續發展，呼籲伊朗當局以理性和平方式化解對立。中央社記者黃雅詩攝 111年12月15日
新任亞非司長賀忠義首度出席外交部例行記者會報告指出，外交部相當關切伊朗頭巾運動事件的後續發展，呼籲伊朗當局以理性和平方式化解對立。中央社記者黃雅詩攝 111年12月15日
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（中央社記者黃雅詩台北15日電）伊朗爆發頭巾運動，外交部亞西及非洲司長賀忠義今天表示，台灣是愛好民主、高度重視人權的國家，無法接受伊朗政府對平民使用暴力手段，呼籲伊朗政府回應民意對婦權的期待。

22歲伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini） 9月因未戴好頭巾遭宗教警察羈押後死亡，引起抗議示威卻遭伊朗當局鎮壓。伊朗「米珊報」（Mizan）日前報導，伊朗當局公開對一名被指控殺害安全部隊人員的示威者執行絞刑，國際特赦組織（Amnesty International）警告，伊朗當局是以威逼認罪方式「假審判、真恐嚇」，企圖將至少21人判處死刑。

外交部今天舉行例行記者會，新任亞非司長賀忠義首度出席報告，他表示，外交部相當關切伊朗頭巾運動事件的後續發展，艾米尼不幸身亡事件引起伊朗民眾群情激憤，各地大規模抗議持續進行，目前已有上萬人遭到逮捕，將近500人喪生。

賀忠義說，外交部持續密切關注情勢發展，並再次呼籲旅居當地或正在伊朗從事商旅活動的民眾提高警覺，維護自身安全，避免前往抗議示威區。

賀忠義表示，台灣是愛好民主自由和平的國家，高度重視與關注人權，無法接受伊朗政府對平民使用暴力手段，外交部呼籲伊朗政府切勿暴力解決國內政策問題。

賀忠義呼籲，伊朗政府應以和平理性的對話方式化解對立情勢，採取正面積極作為回應民意，包括對婦女權益的相關期待，盡早恢復伊朗的民主政治及相關的人權保護措施。（編輯：蘇志宗）1111215

#伊朗
#賀忠義
#外交部
賀忠義
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