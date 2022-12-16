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台美簽署34億零附件購案 有效維持船艦妥善率

2022/12/16 13:19（12/16 13:34 更新）
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根據國防部決標公告，台美簽署總額新台幣34億1160萬元「艦艇零附件」採購案，將能有效維持海軍主戰艦艇妥善率。（中央社檔案照片）
根據國防部決標公告，台美簽署總額新台幣34億1160萬元「艦艇零附件」採購案，將能有效維持海軍主戰艦艇妥善率。（中央社檔案照片）
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（中央社記者游凱翔台北16日電）中共頻以機艦擾台，考驗國軍後勤能力。根據國防部決標公告，台美簽署總額新台幣34億1160萬元「艦艇零附件」採購案，將能有效維持海軍主戰艦艇妥善率。

根據國防部昨天公布的決標公告，台灣駐美軍事代表團已與AIT美國在台協會，簽署完成「艦艇零附件」採購案，採購金額新台幣34億1160萬元，履約起迄日期為今年11月18日至民國113年12月15日。

面對中共威脅，維持裝備妥善和新購軍備同樣重要，中共8月初在台灣周邊軍演後，迄今除了以戰機頻逾越台海中線及侵擾西南空域，也派遣船艦以類似輪值方式，頻繁現蹤東部海域，企圖建立起「新常態」。

針對後勤維修保養重要性，尖端雜誌主任編輯李思平日前以拳擊手為例告訴中央社記者，新購戰機等軍備如同一名拳擊手的「肌肉」，維修保養則是「肌耐力」，如果只能接戰一次就無法反擊，再多的肌肉都沒用，因此應透過妥善的維修保養，避免被敵方取得主動權。（編輯：翟思嘉）1111216

#中共
#國防部
#李思平
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