鳳梨酥當冷凍水餃申請輸中？食藥署：非事實

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（中央社記者陳婕翎台北18日電）中國暫停台灣多項食品輸入，網路傳出衛福部食藥署錯把鳳梨酥當冷凍水餃申請。食藥署今天鄭重駁斥，指出完全不是事實；署長吳秀梅說，引述資料並非來自官網，正在調查來源。

台灣食品暫停輸中議題延燒，近日有民眾引用資料在臉書（Facebook）指出，鳳梨酥等糕點被食藥署歸類在「包餡麵食」中進行申請，詳細檢視資料類別，通過的產品全是水餃、餛飩、肉包等食品，質疑食藥署在第一步申請就出錯，才造成許多業者未過關。

吳秀梅告訴中央社記者，網友引用的資料並非來自官網，正在調查來源。她進一步說明，中國去年10月13日通知，台灣業者須於去年10月31日前，將106年1月1日以來曾向中國輸出、指定產品的企業填入推薦註冊名單，當初食藥署調查業者送件意願後，協助送出3000多件。

當初食藥署為協助業者快速填報推薦註冊清單，去年10月15日建置清單上傳專區，業者確認產品符合中國指定18類推薦註冊產品定義，即可上傳註冊資料，包括註冊產品、國際商品統一分類代碼（HS CODE）及近5年輸銷中國的貿易日期。

吳秀梅說，食藥署於去年10月31日以包裹式註冊，將所有業者一次性協助送交清單，包含包餡麵食及餅乾糕點等品項，都在這份包裹式註冊中，向中國海關總署提交推薦註冊清單。

中國去年11至12月開放「進口食品境外生產企業註冊管理系統」，當時餅乾、糕點、麵包等是自行註冊產品，可由業者自行至中國的註冊系統填寫註冊申請文件。食藥署食品組副組長鄭維智提到，雖然食藥署有提供品項定義參考，但業者透過自行註冊，不排除糕餅產品有選項差異可能性。

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不料，中國在今年3月9日片面停止台灣業者使用註冊管理系統，註冊方式改為書面申請，並要求已註冊的業者，必須於今年6月30日前補全註冊資料。鄭維智說，當初也立即通知公會及食品業者依限補件，同時提醒業者應確認輸中產品是否符合中國定義。

鄭維智表示，每個時序點申請方式都不同，可能因此出現資料呈現的落差，強調維護業者輸中權利，食藥署都是盡全力協助業者提交註冊資料，確認申請資料正確與否，業者有任何問題也積極協助處理，並在第一時間提供正確資訊。（編輯：管中維）1111218