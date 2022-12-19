高市藍綠議長人選未定 國民黨陸淑美繳議員同意書

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高雄市正、副議長選舉將於25日舉行，但國民黨與民進黨人選至今未定。爭取參選議長的國民黨籍現任副議長陸淑美19日表示，已向市黨部繳交其他議員對她的支持同意書。中央社記者蔡孟妤攝 111年12月19日

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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）高雄市議長之爭競爭激烈，藍、綠至今未確定正副議長人選，民進黨今天表示將持續協商；國民黨副議長陸淑美則已向市黨部繳交議員同意書，尋求連任的議長曾麗燕也持續私下爭取支持出線。

高雄市正、副議長選舉將於25日舉行，但國民黨與民進黨人選至今未定。國民黨祕書長黃健庭日前曾與國民黨籍的議長曾麗燕及副議長陸淑美會面，並請雙方各自努力取得議員同意書，證明自己獲多數支持。

不過截至今天，只有陸淑美繳交同意書。陸淑美今天中午前往市黨部與主委許福明密會約40分鐘，但雙方守口如瓶，陸淑美對現場媒體表示，已繳交同意書，其餘不願多談；許福明也僅表示會將同意書送黨中央，提名由黨中央決定。

許福明下午搭高鐵到黨中央開會，但此前曾麗燕仍未送交同意書，曾麗燕接受中央社記者訪問表示，有持續爭取議員們的支持，只是沒有要求別人寫同意書，「這是國民黨自己的事，不好意思要別人寫同意書」。

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曾麗燕說，雖然沒有同意書，但自己仍持續爭取支持，包括無黨籍議員也都有接觸，相信黨中央都很清楚狀況；至於最後要提名誰，就交給黨部決定。

民進黨也尚未確定正、副議長人選，民進黨高雄市黨部主委許智善接受中央社記者訪問表示，人選還在協商中，會盡快推出；據了解，目前康裕成、鄭光峰呼聲高，2人分獲新潮流及湧言會支持，但由誰出馬參選議長，仍須協調。（編輯：陳仁華）1111219