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高雄市議長康裕成搭曾俊傑勝出 強調有效率不空轉

2022/12/25 14:13
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（中央社記者曾以寧高雄25日電）高雄市議會今天選舉正副議長，民進黨推出康裕成搭配曾俊傑「民無配」組合，首輪即以35票過半勝出。康裕成強調會率領有效率、不空轉的議會；市長陳其邁則盼拋棄政黨對立。

民進黨推出前議長康裕成參選議長，與昨天退出國民黨、以無黨身分參選副議長的曾俊傑搭檔，兩人均在第一輪投票以35票勝出。

國民黨議長人選陸淑美昨天一度宣布退選，今天則與陳美雅搭檔參選，兩人均獲得28票；無黨團結聯盟上午才宣布由朱信強、陳善慧搭檔，各獲2票。

高雄市議會共65席，藍綠均未過半，國民黨原本29席，少了曾俊傑後剩28席；民進黨27席，但無黨籍黃捷和台灣基進張博洋已加入民進黨團運作。

其餘有台聯吳銘賜，無黨籍高忠德、范織欽及無黨團結聯盟朱信強、陳善慧、李順進與無黨籍原住民議員陳幸富；投票時，除曾俊傑轉投民進黨，吳銘賜，高忠德、范織欽、陳幸富、李順進也支持綠營人選，成民進黨致勝關鍵。

康裕成選後接受媒體聯訪表示，她和曾俊傑的共同想法是打造不分黨派、地域、族群的議會，但絕對嚴格監督市府團隊，且強調未來率領的議會是有效率、不會杯葛議事或空轉的議會。重回議長座的她說，因嫻熟議事主持，相信能讓議事運作更順暢。

曾俊傑說，一定秉持理性問政、嚴格監督，讓議事更順暢。對於網路上開始有罷免等反對聲浪，他尊重，希望不分黨派為高雄打拚。

陸淑美則引用弘一法師所說，「所得所不得，不如心安理得」，得到的未必是福，沒得到的未必是禍。

張博洋會後透過新聞稿表示，「民無配」消息傳出後，有收到深綠選民不滿聲浪，但評估整體情勢，認為這是讓高市議會本土最大化的策略，因此決定投下「觀察票」，將積極檢視曾俊傑表現。

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陳其邁說，站在市府立場，重要的是拋棄政黨對立，讓府會更和諧，減少朝野歧見、找出共同答案。至於傳言這次「民無配」有他推一把，陳其邁否認，「沒有，我沒有推一把，這是傳言，沒有」。

至於台南市正副議長選舉過程中，民進黨自家出現變數，媒體指有台南市議員不滿陳其邁身為代理黨主席卻沒有出面。陳其邁說，台南選舉由台南市長黃偉哲負責承辦，「這是中常會的決議，也是我的命令」。（編輯：唐聲揚）1111225

#曾俊傑
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