台灣義務兵役延長 日本：台海和平穩定很重要

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（中央社台北28日電）總統蔡英文昨天宣布將義務役恢復為一年，日本外務省表示，台灣海峽和平穩定不僅是對日本的安全保障，對國際社會穩定也很重要。此外，由日本跨黨派國會議員組成的日華議員懇談會表示，對於台灣主動展現堅決自我防衛的態度，全世界都在關注。

針對總統蔡英文昨天宣布恢復一年期義務役，調整兵力結構一事，日本外務省國際報導官今天應中央社要求發表看法指出，對於台灣的內政，日本政府沒立場評論。如果要說的話，那就是台灣對日本而言是共享自由、民主、基本人權、法治等基本價值，以及擁有緊密經濟關係和人員往來的極重要夥伴、珍貴友人。

日本外務省還強調：「台灣海峽和平穩定不僅是對我國（日本）的安全保障，對國際社會的穩定都很重要。」

此外，對台灣相當友好、由近300名日本國會議員組成的日華懇表示，台灣處於嚴峻的安全保障環境，在生育年齡人口每年減少之際，有關台灣義務兵役延長一事，想來應該是很困難的決定；但是對於台灣主動展現堅決自我防衛的態度，全世界都在關注。台灣參考美軍等的訓練方式加強射擊演訓、引進戰鬥教育等，這對中國試圖以武力改變現狀可構成確實的震懾力。

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蔡總統昨天在中華民國總統府召開記者會公布「強化全民國防兵力結構調整方案」時說，經過2年的評估跟檢討，考量在新戰略架構下的兵力需求，將把現行4個月義務役訓練制度，恢復為一年期的義務役。義務役期自2024年1月1日起恢復為一年，徵集2005年1月1日以後出生役男。

蔡總統表示，未來一年期義務役將強化訓練內容，參考美國等先進國家的訓練方式，引進各國訓練化模組、增加新武器操作訓練、實彈化訓練課程、實彈射擊聯合演訓。（編輯：陳惠珍）1111228