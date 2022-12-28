接見大愛獎得主 副總統盼協力給予弱勢最妥適幫助

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（中央社記者溫貴香台北28日電）副總統賴清德今天表示，政府透過提高對身障機構補助、成立社會福利關懷據點，及對身心障礙者直接補助等方式，協助減輕身心障礙者家庭負擔，期盼透過「中華慈光愛心會」提出的建議，協助政府制定政策，給予弱勢最妥適的幫助。

賴副總統今天上午接見「社團法人中華慈光愛心會第25屆大愛獎得獎人及其身心障礙子弟」致詞時表示，首先代表總統蔡英文歡迎得獎人及家屬來到總統府，他特別利用此次機會感謝及肯定「大愛獎」得主，不離不棄照顧身心障礙孩子。

副總統說，得獎人們不但向社會傳達最偉大的母愛、父愛與親情之愛，也讓有類似遭遇的家庭，能得到勇氣、鼓勵並看見希望，意義非常重大，他要向得獎人表達最高的敬意，並感謝中華慈光愛心會理事長吳建勳及會務員工的辛勞。

副總統提到，從1998年開始，創會會長郭媽媽推己及人，即便碰到無數困難仍勇敢克服，除照顧自己的小孩，也發揮更大的愛心組成協會，希望能作為照顧身心障礙者家庭及政府間的橋梁，提供最貼心、最直接的服務，並整合資源讓需要幫助的家庭感到不孤單。

副總統認為，中華慈光愛心會的精神非常偉大，「慈光」代表著媽媽的光輝由愛心而來，多年來愛心會已經開花結果，在弱勢照顧上扮演著非常重要角色，值得肯定。

副總統表示，政府除了感謝中華慈光愛心會等公益團體外，也非常關心身心障礙者。台灣身心障礙者約占總人口5.1%，顯示需要幫助及照顧的個人或家庭為數不少；這幾年來，政府藉助公益團體的力量協助弱勢，對身障機構的補助，由過去的每年新台幣2.5億元，逐年提升至2022年的11億元，就是希望能給予公益團體資源，以幫助需要的個人或家庭。

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副總統說明，政府在全台灣已成立860個社會福利關懷據點，並增加社會工作人員人力，與公益團體相輔相成，對需要幫助的身心障礙者提供最直接的協助；此外，政府針對低收入戶、中低收入戶及身心障礙者直接補助，減輕有身心障礙者家庭的負擔。

副總統最後說，過去3年受到疫情影響，多數人的生活和工作都受到衝擊。他期許新的一年有新開始，台灣防疫工作已經逐漸解封，要邁向正常生活，祝福大家在新的一年都能夠平安、順利，家庭圓滿幸福。（編輯：楊凱翔）1111228