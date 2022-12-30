台灣民主基金會民調：逾7成民眾願為抗中武統而戰

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（中央社記者黃雅詩台北30日電）台灣民主基金會今天發布一份民調，顯示若因「台灣宣布獨立」，導致中國攻打台灣，有63.8%受訪者願為保衛台灣而戰，若是中國「為了統一」對台動武，有71.9%受訪者願為保衛台灣而戰。

台灣民主基金會今天公布「2022 臺灣民主價值與治理」民意調查報告 。民主基金會表示，今年與過去4年來持續委託國立政治大學選舉研究中心，調查台灣人對民主的態度及防衛台灣的決心，結果顯示台灣民眾對於保衛台灣已有相當的決心。

對於台灣民眾自我防衛的決心，調查顯示，若因「台灣宣布獨立」導致中國攻打，63.8%受訪者表達願為捍衛台灣而戰，27.8%受訪者表達不願意。

若中國動武起因是為了「統一台灣」，表達願為捍衛台灣而戰的比率則上升到71.9%，表達不願意的比率下降至19.3%。

調查結果顯示，對於民主的態度，有高達73.8%受訪者認同民主也許會有問題，但仍是「最好的制度」。

對於目前台灣民主政治實行的情形，僅50.8%受訪者感到滿意，其中選填「非常滿意」的比率占8.7%；有42.1%受訪者感到不滿意，其中選填「非常不滿意」的比率占16.1%。

對於台灣民主政治未來的發展，53.6%受訪者表示樂觀，36%受訪者表達悲觀。

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民主基金會表示，今年也調查民眾對假消息影響的看法，結果顯示，90.5%受訪者認為假訊息對台灣民主政治發展會有危害，認為幾乎沒有危害的比率僅4.3%。

這份民調以台灣地區（不含金、馬）年滿20歲以上成年人為對象，以市內電話、手機進行獨立樣本訪問，執行期間為2022年5月18日至5 月23日。市話、手機各完成825、439個有效樣本，以95%信心水準估計，最大可能隨機抽樣誤差為正負2.76%。（編輯：張均懋）1111230