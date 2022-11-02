中東歐學者籲台灣以烏克蘭為鏡 提早為戰爭做好準備

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（中央社記者游凱翔台北2日電）國防院今天舉辦「2022台北安全對話」，中東歐學者分享，從烏克蘭經驗可學習的就是提早為戰爭做好準備，除了彈藥外也需要抗敵意志；針對網路攻擊，學者更籲應與其他理念相近國合作，共同強化網路韌性。

國防部智庫、國防安全研究院今天以「危機下的中國與世界」為題，舉辦「2022台北安全對話」，美國、烏克蘭、德國、日本、立陶宛、土耳其、澳洲等多國學者與會。

歐洲安全政策觀點中心主任楊雅嚳（Jakub Janda）在論壇中提到，烏克蘭自2014年遭俄羅斯入侵後，緊急成立數個國土防禦單位，直到2018年，烏克蘭在除了克里米亞外的每一區均部署國土防衛部隊，隸屬參謀總部；指揮官和參謀長是正規軍官，其他人員則屬於後備狀態，每月接受數次訓練。

針對俄烏戰爭，楊雅嚳表示，如果烏克蘭能更提早做好準備，就可挽救更多生命，「因為這真的與準備有關，台灣也是一樣」，也因此，一些中東歐民主國已改革後備軍人政策，以應對俄羅斯軍事威脅；由於台灣正進行後備改革，楊雅嚳強調，抵禦入侵需要彈藥、也需要意志。若沒有意志，儘管彈藥足夠，社會也會崩潰。

烏克蘭軍隊、轉換和裁軍研究中心主任波伊塔（Yurii Poita）近日來台擔任國防院訪問學者，他分享，國土防衛部隊確實成為烏克蘭武裝部隊新分支，且非常有效阻止俄軍推進，但國土防衛部隊相關經驗也帶來教訓，包括缺乏部分領導力和缺乏準備充足後勤，主要是沒有預料到真的會發生戰爭，即便戰爭爆發前有基本訓練，但效果有限，「提前準備好後備動員能力是非常重要的，而不是在戰爭爆發後才開始」。

美國防分析研究所研究員、前美國防部首名中國事務副助理部長施燦得（Chad Sbragia）專題演講時指出，解放軍改革以來，能力與戰略、策略等已是世界矚目議題，且能力已影響美中競爭關係、安全利益，也壓迫台灣安全，長久以來的典範（paradigm）認識已不再適用，需要新的概念框架，這對台灣、美中關係等都造成衝擊，值得外界持續關注

前白宮國安會台灣、中國事務主任簡以榮（Ivan Kanapathy）則認為，中國在台海危機無法應對美軍的介入，對他們來說是件丟臉、恥辱的事情，但在那之後解放軍進行非常驚人的現代化，例如2000年只有1艘水面作戰艦，但2020年有99艘；2000年只有105架第四代戰機，但2020年已增加10倍，若僅就力量投射角度觀察，是大幅度的進展。

簡以榮提到，解放軍在台灣周邊軍演的密度在美國眾議院議長裴洛西訪台期間達到高峰，後來又因內部舉行二十大等漸歇，但長遠看來，中共軍事活動頻次、強度將增加，且離台灣的距離會越來越近。

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針對網路安全防護，印度觀察者研究基金會資深研究員薩米爾‧巴蒂爾（Sameer Patil）指出，解放軍成立的戰略支援部隊製造灰色地帶威脅，使網路空間成為地緣政治競爭的場域，且從俄烏戰爭可看到，這些競爭關係與網路作戰緊密相連，目的在於製造恐慌、混淆視聽及阻礙溝通，因此對台灣來說，未來必須加強包含網路攻擊、不實資訊攻擊的資訊戰，甚至網路紅人也可能被攻擊者所利用。

巴蒂爾指出，裴洛西訪台時可看見台灣許多政府網站遭攻擊，這些攻擊的主要目的，是為了要讓台灣人民質疑政府是否有能力保護人民，同時也挑起對中國的恐懼，因此面對複雜網路環境，台灣有必要與其他理念相同的國家強化網路韌性。（編輯：蘇志宗）1111102

國防部智庫、國防安全研究院2日以「危機下的中國與世界」為題舉辦「2022台北安全對話」，陸委會副主委邱垂正（圖）致詞表示，台灣一直遵循維護兩岸和平的原則，台灣有決心捍衛主權及民主體制，這點從來沒有動搖過，而這就是台灣的底線，絕不會有任何退讓。中央社記者張新偉攝 111年11月2日

國防部智庫、國防安全研究院2日以「危機下的中國與世界」為題舉辦「2022台北安全對話」，美國戰略暨國際研究中心（CSIS）中國國力計畫（China Power Project）主任林碧瑩（Bonny Lin）出席。中央社記者張新偉攝 111年11月2日

國防院2日舉辦「2022台北安全對話」，2018至2021年擔任白宮國安會台灣、中國與蒙古事務主任的簡以榮（Ivan Kanapathy）（圖）指出，解放軍在台灣周邊軍演的密度於美國眾議院議長裴洛西訪台期間達到高峰，後來又因內部舉行20大等漸歇，但長遠看來，中共軍事活動頻次、強度將增加，且離台灣的距離會越來越近。中央社記者張新偉攝 111年11月2日

國防安全研究院2日在台北以「危機下的中國與世界」為題，舉辦「2022台北安全對話」，專精軍事和中國問題的烏克蘭學者普塔（Yurii Poita）應邀出席與會。中央社記者張新偉攝 111年11月2日

「2022台北安全對話」以「危機下的中國與世界」為主軸，2日在台北舉辦研討活動，印度觀察者研究基金會資深研究員巴蒂爾（Sameer Patil）應邀出席分享。中央社記者張新偉攝 111年11月2日