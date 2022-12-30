美前防長：台灣尚未做足應對中國進犯的準備

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（中央社台北30日綜合外電報導）美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）表示，台灣還沒做足應對中國可能入侵的準備，不過他對台灣終將能做好充分備戰表示樂觀。

美國「國會山莊報」（The Hill）報導，今年7月曾訪台的艾斯培表示，他與台灣總統蔡英文會面時「提出諸多我認為台灣該做的事」，包含大幅提高台灣的國防預算、軍隊義務役延長為至少一年、廣儲食物與武器等。

艾斯培受訪時說：「看來他們已在著手，這是好事。華府也在做類似工作，像提供軍火與更多的訓練。」

台灣在27日宣布義務役由現行4個月拉長為1年，蔡總統還宣布升級軍隊訓練，表明台灣不希望戰爭，但需有自我防衛的能力。

美國也在昨天宣布批准出售火山（Volcano）反戰車布雷系統，是繼12月6日之後，美國政府一個月內第2度對台軍售，也是美國總統拜登上任後第8次對台軍售。

艾斯培說台海最糟情況是共軍渡海犯台，但「這是非常、非常困難的作戰，我不相信中方當前已具備這個能力」。

他也舉俄烏戰爭為例，對台灣在共軍犯台前能做足充分準備表示樂觀，「（俄烏戰爭）得到的教訓是一個充分武裝、願意一戰並能動員民眾的小國，確能擊敗比自己強大的敵人」。（譯者：陳亦偉）1111230