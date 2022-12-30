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藝術團拍神將少女控遭詐騙 華視：由檢調調查

2022/12/30 15:39
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（中央社記者王揚宇台北30日電）振宗藝術團長方宗寅今天在民進黨立委林岱樺陪同下指控，黎姓男子聲稱是華視製作人要合作拍攝「神將少女」戲劇，他投入大量人力、資金後，卻慘遭詐騙，還被對方提告，蒐集證據後向立委陳情，希望檢調調查。

受邀出席記者會的華視總經理藍宜楨說，相信華視相關人員在任何招標專案的過程中，絕對依法行政，但如果有個人的行為違反法令，也支持檢調、政風單位調查。

文化部次長李靜慧表示，一切會秉公處理，此案是文化部和華視間的補助案，由華視來做所有行政相關作業，如果外界認為所作所為有任何不法，請送檢調，文化部絕對配合辦理。

已故藝人龍邵華遺作「神將少女」去年初開鏡，卻鬧出風波。林岱樺上午和方宗寅等人在立法院召開記者會，質疑華視在製播戲劇過程涉弊。

方宗寅檢舉指出，為有利於黎男取得文化部補助，華視高層曾多次指導黎男如何順利通過後續審查作業，黎男為了要通過審查，偽造授權同意書等文件，當中載明同意著作權給華視。

方宗寅說，黎男為了要搶奪振宗藝術團的神將少女商標權，對他提告，但他從2009年即創立女子八家將，並以台灣神將少女之名，遠赴海外參演，他蒐集證據向立委陳情，希望檢調調查。

藍宜楨指出，這部戲劇是龍劭華的遺作，希望能與振宗藝術團有圓滿的討論，讓這部戲與民眾見面。

文化部表示，此劇於民國110年拍攝過程中，黎明傳播製作公司與其合作的振宗藝術團發生商標、著作權等爭議，文化部多次要求及督導華視應積極處理，妥善與爭議雙方溝通，尋求解決紛爭的方法。

李靜慧說，華視的結案報告中，因無法提出完整資料，包括無完整著作權或授權資料等，文化部已經暫停撥付補助款。（編輯：蘇志宗）1111230

#華視
#方宗寅
#文化部
李靜慧
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